Moses Moody entre petit à petit dans le grand bain

Après deux matches dans cette présaison, Moses Moody n’avait inscrit que six petits points en 21 minutes au total. C’est peu dire qu’il avait été très discret et qu’on attendait plus de la part du 14e choix de la dernière Draft.

C’est donc contre les Lakers, avec 10 points en 10 minutes à 3/3 à 3-pts, que le rookie de Golden State a enfin montré un visage plus tranchant. La preuve qu’il trouve peu à peu ses marques d’après Steve Kerr.

« On a vu ces derniers jours qu’il commence à comprendre certaines choses », confirme le coach des Warriors à NBC Sports. « Les premiers jours ont été comme un tourbillon pour lui, mais cela montre qu’avec son instinct, il comprend très vite les choses. »

En évoluant sous les ordres de Steve Kerr mais surtout aux côtés de Stephen Curry, Draymond Green ou Klay Thompson et Andre Iguodala, l’ancien d’Arkansas va avoir des mentors de grande qualité en Californie, en plus bien sûr de son travail au quotidien avec des vidéos ou des exercices individuels.

« Je suis dans une excellente situation, dans une grande franchise », explique-t-il. « J’écoute non seulement les anciens et les vétérans, mais aussi le coaching staff. Tout le monde distribue tellement de choses que j’ai à apprendre. De Curry à Kerr, en passant par Avery Bradley, Juan Toscano-Anderson ou encore Damion Lee. »

Pour grappiller des minutes, qui seront chères pour les rookies a déjà annoncé l’entraîneur, Moses Moody compte sur sa défense. Et notamment sur un élément précis.

« Quand j’étais enfant, mon coach me donnait un dollar à chaque passage en force que je provoquais », se souvient-il, toujours à NBC Sports. « Comme j’étais un businessman, j’essayais de me faire de l’argent. C’est ainsi que les choses ont commencé et désormais, ça fait partie de mon jeu. J’avance pas à pas. Je suis meilleur cette semaine que la semaine passée, et j’espère être encore meilleur lors de la prochaine. Il y aura des hauts et des bas, ça ne sera pas linéaire. Je suis un jeune joueur qui arrive dans une très bonne équipe. J’anticipe ces obstacles. »