Chris Paul serait très touché d’être dans le Top 75 de tous les temps

Les votes sont clos et dans quelques jours, la NBA va transformer le Top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps, en un Top 75 pour célébrer son 75e anniversaire. Il s’agit, d’une certaine manière, de mettre en avant les 25 meilleurs joueurs de ses 25 dernières années, et on devrait évidemment retrouver LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Tim Duncan et Kevin Garnett. Mais y aura-t-il Chris Paul ?

« Je ne vois pas comment on peut considérer qu’il est le meilleur meneur de sa génération et ne pas le mettre dans la liste » a réagi Monty Williams, tout en reconnaissant que son avis est évidemment biaisé. « Regardez les succès obtenus, les réussites auxquelles il a participé et qu’il a influencées au cours de sa carrière. Son talent, sa longévité… Bien sûr, on va dire que je ne suis pas objectif, et vous aurez raison… Mais je l’ai aussi observé de loin, quand je n’étais pas avec lui et c’était une plaie de l’affronter. »

Désormais âgé de 36 ans, Chris Paul n’a pas encore remporté de titre, mais il est le 5e meilleur passeur de l’histoire, et il va bientôt atteindre les 20 000 points en carrière.

Chris Paul, c’est aussi 11 sélections au All-Star Game, et 10 présences dans les All-NBA Teams !

« Cela compterait beaucoup. Beaucoup » répète le meneur des Suns à propos de cet éventuel honneur. « Je me souviens quand ils avaient dévoilé le Top 50. Je me souviens avoir regardé le All-Star Game, et vu ces cinquante légendes marcher avec leurs vestes, et tout ça. En tant qu’étudiant de ce sport, cela compterait beaucoup. »