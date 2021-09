Les 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA : le résultat de vos votes !

Il y a quelques jours, nous vous avons demandé votre avis sur les 75 plus grands joueurs de l’histoire, la NBA établissant une nouvelle liste à l’occasion de ses 75 ans.

Comme il était compliqué de choisir 75 noms, on a préféré vous demander d’ajouter 25 noms à la fameuse liste des 50 meilleurs joueurs établis en 1996. Par souci de lisibilité, on a limité les choix aux joueurs ayant (selon les calculs expliqués par Basketball-Reference) plus de 50% de chances d’être élu au Hall of Fame grâce à leur carrière NBA, ainsi que ceux déjà au Panthéon. Ça a exclu quelques joueurs (Manu Ginobili, Shawn Kemp…) qui auraient pu recevoir des voix mais, au final, on ne pense pas que ça ait vraiment pesé sur le résultat final.

En quelques jours, vous avez été plus de 10 000 à voter, et près de 60% d’entre vous ont choisi les mêmes 24 joueurs. Seul Pau Gasol semble plus discuté, lui qui ne devance Dikembe Mutombo que de 250 voix.

Kobe Bryant | 99%

Tim Duncan | 98%

LeBron James | 98%

Stephen Curry | 95%

Dirk Nowitzki | 94%

Allen Iverson | 93%

Kevin Durant | 92%

Dwyane Wade | 88%

Kevin Garnett | 88%

Steve Nash | 83%

Jason Kidd | 77%

Tony Parker | 70%

Giannis Antetokounmpo | 69%

Kawhi Leonard | 69%

Ray Allen | 68%

Dennis Rodman | 66%

Chris Paul | 65%

Reggie Miller | 63%

James Harden | 61%

Vince Carter | 61%

Paul Pierce | 61%

Russell Westbrook | 59%

Dominique Wilkins | 59%

Gary Payton | 58%

Pau Gasol | 47%

On peut débattre à l’infini, notamment sur les ultimes places, mais ça donne en tout cas un groupe de 25 joueurs extrêmement solide qui peut se rajouter à la liste des 50 de 1996.

Pour mémoire, celle-ci comprenait Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, Moses Malone, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, Oscar Robertson, John Havlicek, Jerry West, Patrick Ewing, Charles Barkley, Robert Parish, Elgin Baylor, Clyde Drexler, Larry Bird, Hal Greer, Bob Pettit, David Robinson, George Gervin, John Stockton, Scottie Pippen, Isiah Thomas, Dolph Schayes, Rick Barry, Julius Erving, Dave Bing, Lenny Wilkens, Magic Johnson, Earl Monroe, Kevin McHale, Bob Cousy, Nate Archibald, James Worthy, Paul Arizin, Pete Maravich, Walt Frazier, Sam Jones, Bill Russell, Nate Thurmond, Dave DeBusschere, Jerry Lucas, Billy Cunningham, Dave Cowens, Bill Sharman, Willis Reed, Wes Unseld, George Mikan et Bill Walton.

RESULTATS COMPLETS