Les 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA : à vous de voter !

C’est une tradition : tous les 25 ans, la NBA met à jour la liste des plus grands joueurs de son histoire. Il y a d’abord eu la « NBA 25th Anniversary Team » en 1971, puis la fameuse liste des 50 plus grands joueurs choisis en 1996.

En 2021, la NBA a ainsi annoncé son intention de fêter son 75e anniversaire avec une nouvelle liste : celle des 75 meilleurs joueurs de son histoire. C’est un panel de journalistes, de joueurs, actuels comme anciens, de coaches et de dirigeants qui sera chargé de déterminer les 75 noms. Un sacré sacerdoce.

Nouvelle liste ou simple rajout à celle de 1996 ?

Le panel va-t-il simplement ajouter 25 noms à la fameuse liste de 1996, ou plutôt refaire une sélection complète ? Pour l’instant, on ne le sait pas vraiment mais c’est la deuxième option qui semble tout de même la plus logique, étant donné que la liste de 1996 ne comportait que 9 des 25 noms de la liste de 1971. Certains risquent donc de perdre leur place au profit de nouveaux joueurs, ou d’anciens dont le souvenir est resté plus marquant…

On vous invite à lister vos 75 plus grands joueurs de l’histoire si vous en avez le courage mais, pour un vote, il est plus simple de vous demander de donner les 25 joueurs qui méritent selon vous de rejoindre les 50 de 1996.

Pour cela, vous pouvez voter parmi la centaine de noms du sondage présent en bas de l’article. Comment a-t-on choisi ces noms ? En fait, on s’est basé sur le calcul de la probabilité d’entrer au Hall of Fame développé par Basketball-Reference, qui prend en compte une multitude de critères (nombre de titres, classement au rand des meilleurs scoreurs, victoires ajoutées, sélections au All-Star Game…) pour déterminer l’impact global d’un joueur.

Des déçus à prévoir…

On a ainsi conservé uniquement les joueurs qui ont, selon les calculs de Basketball-Reference, plus de 50% de chances d’intégrer le Hall of Fame. Bien sûr, ce n’est pas une science exacte et des joueurs affichant une probabilité d’intégrer le Panthéon du basket inférieure ont pourtant déjà été intronisés à Springfield. On a donc rajouté les principaux, histoire d’élargir au maximum le panel de choix.

Vous pouvez désormais choisir les 25 joueurs qui méritent selon vous de rejoindre les 50 de la liste de 1996. Pour rappel, voici ces derniers : Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, Moses Malone, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, Oscar Robertson, John Havlicek, Jerry West, Patrick Ewing, Charles Barkley, Robert Parish, Elgin Baylor, Clyde Drexler, Larry Bird, Hal Greer, Bob Pettit, David Robinson, George Gervin, John Stockton, Scottie Pippen, Isiah Thomas, Dolph Schayes, Rick Barry, Julius Erving, Dave Bing, Lenny Wilkens, Magic Johnson, Earl Monroe, Kevin McHale, Bob Cousy, Nate Archibald, James Worthy, Paul Arizin, Pete Maravich, Walt Frazier, Sam Jones, Bill Russell, Nate Thurmond, Dave DeBusschere, Jerry Lucas, Billy Cunningham, Dave Cowens, Bill Sharman, Willis Reed, Wes Unseld, George Mikan et Bill Walton.

En sachant qu’il y aura forcément des déçus, comme Dominique Wilkins, grand absent de la liste établie en 1996.





