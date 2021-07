Pour ses 75 ans, la NBA prépare la liste des 75 plus grands joueurs de tous les temps

C’est un des plus grands moments de l’histoire de la NBA et même du sport mondial. Pendant la mi-temps du All-Star Game 1997, à Cleveland, la NBA avait réuni les 50 meilleurs joueurs de tous les temps sur le parquet. Seuls trois manquaient à l’appel : Shaquille O’Neal (à cause d’une blessure), Jerry West et enfin le regretté Pete Maravich.

Ce moment d’histoire venait couronner la 50e saison de la NBA. 25 ans après, pour son 75e anniversaire donc, la ligue a décidé d’établir une nouvelle liste avec les 75 plus grands joueurs de l’histoire.

« Cette saison 2021/2022 sera véritablement unique, puisqu’on va célébrer les 75 ans de la NBA », a annoncé Adam Silver. « On est impatient d’honorer les joueurs et les équipes, du passé comme du présent, qui ont inspiré des générations de fans dans le monde entier. »

Ce club des 75 sera constitué par un panel de médias, de joueurs, actuels comme anciens, de coaches et de dirigeants. Les 75 joueurs nommés seront ensuite honorés pendant le All-Star Game 2022, qui se tiendra comme en 1997 à Cleveland.

Nul doute qu’une grande partie des joueurs de la première liste établie en 1996/1997 restera et que vont venir s’ajouter les grandes légendes des années 2000 et 2010 comme Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ou encore Dirk Nowitzki. Mais aussi peut-être Dominique Wilkins, grand absent du Top 50 de 1997.