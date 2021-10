Isaïa Cordinier file à la Virtus Bologne

À la poursuite d’un contrat NBA durant l’intersaison, Isaïa Cordinier n’avait pas reçu d’offre de la part des Nets, la franchise NBA ayant même renoncé à ses droits.

Sans autre piste sérieuse, l’arrière international a décidé de signer pour la Virtus Bologne selon Walla Sport.

Dans le club transalpin, il jouera pour Sergio Scariolo, le légendaire sélectionneur de l’Espagne, et ce dans un effectif de très haut niveau, aux côtés de Milos Teodosic, Marco Belinelli mais aussi Nico Mannion et JaKarr Sampson. Isaïa Cordinier ne sera pas le seul Français non plus puisque Mam Jaiteh y a signé pour deux ans en juillet dernier.

Drafté par les Hawks en 44e choix en 2016, Isaïa Cordinier retentera peut-être sa chance en NBA à la prochaine intersaison. Ce qui est sûr, c’est qu’en jouant l’EuroCup et le championnat italien dans un club de premier plan, il aura une belle exposition et de belles ambitions à nourrir.