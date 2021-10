LeBron James sent déjà la différence avec le dernier « training camp »

Dimanche 11 octobre 2020, les Lakers s’imposent une quatrième fois face au Heat et s’offrent un nouveau titre NBA. Les Californiens n’ont pas vraiment le temps de le célébrer et de le digérer. À peine deux mois plus tard, il faut déjà reprendre le chemin de l’entraînement avec un premier match joué le 22 décembre suivant.

Une saison terminée prématurément avec une élimination dès le premier tour, face aux finalistes, les Suns, dès début juin. En reprenant cette semaine avec le « training camp », les Lakers ont donc eu quatre mois complets pour couper cette année.

Une différence qui se fait déjà sentir du côté de LeBron James. Lorsque ESPN lui demande ce qui avait changé par rapport à l’an dernier, la superstar n’hésite pas : « L’énergie. L’année dernière, en quittant la « bulle », on était lessivés. Toute notre énergie était complétement vidée. Reprendre avec ce calendrier, la tête encore un peu à la fête, on était un peu émoussés. Les gars n’ont tout simplement pas pu faire de pause mentalement. »

A en perdre sa voix

Cette usure mentale n’avait pourtant pas empêché les Lakers de réaliser une entame de saison canon (21 victoires pour 6 défaites). Mais les blessures du « King » et d’Anthony Davis avaient cassé cette dynamique.

« On a vraiment pu sentir l’énergie s’installer cette saison, sur ces deux premiers entraînements, comparé à l’année dernière », décrit encore James, sur la reprise actuelle. L’arrivée de 11 nouveaux joueurs dans l’effectif, dont la pile électrique Russell Westbrook, y est sans doute aussi pour quelque chose.

Mais évidemment, lorsqu’il s’agit de montrer l’exemple en termes d’intensité et de donner de la voix, LeBron James est là. Lui-même pense qu’avoir la voix enrouée après deux jours d’entraînement est « une bonne chose ».

« Il est attentif à chaque consigne des coaches, s’assure de comprendre et l’exécuter, juge son coach, Frank Vogel. Cela donne le ton pour le reste de l’équipe. […] S’il y a un détail qui doit être corrigé, il se fait entendre. Mais si sa voix est enrouée, c’est à cause de l’intensité de l’entraînement d’aujourd’hui. Ces gars-là ont vraiment, vraiment été dedans aujourd’hui. Voir des gars jouer aussi dur et physique si tôt à l’entraînement est un bon signe avec le talent que nous avons. »