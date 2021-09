Chris Webber : « Allen Iverson est le meilleur joueur avec qui j’ai joué »

« Je sais qu'(Allen) Iverson en est très heureux. Je vais l’appeler et lui dire qu’il a reçu un cadeau de Noël avant l’heure. » Le cadeau auquel fait référence LeBron James à l’époque s’appelle Chris Webber. Le 23 février (!) 2005, les 76ers s’entendent avec les Kings pour un transfert d’ampleur.

Les premiers envoient aux seconds Brian Skinner, Kenny Thomas et Corliss Williamson pour récupérer le multiple All-Star. À Sacramento, l’intérieur affichait encore une solide production statistique (21 points, 10 rebonds et 5,5 passes) mais il n’est plus tout à fait le même joueur depuis sa blessure au genou, subie en 2003.

Malgré le physique déclinant de l’ailier fort de 32 ans, l’idée de l’associer avec Allen Iverson, en route vers un nouveau titre de meilleur scoreur de la ligue, fait tout de même saliver.

Plus de quinze après, et à quelques jours de son intronisation au Hall of Famer, Chris Webber, interviewé par The Athletic, le dit sans doute détour : « A.I. est le meilleur athlète que j’ai jamais vu dans ma vie. Point barre. C’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué. Point barre. »

Une déclaration somme toute logique pour lui qui avait fait équipe, par le passé, avec Latrell Sprewell et Chris Mullin aux Warriors, Juwan Howard aux Wizards ou encore Peja Stojakovic aux Kings…

Des regrets liés à son genou

Malheureusement pour le duo des Sixers, le transfert n’a pas l’effet escompté. Dans le négatif au moment du transfert, Philadelphie parvient à redresser la barre mais se fait sortir sans gloire par les Pistons au premier tour. L’année suivante, les 76ers ne parviennent même pas à se qualifier en playoffs…

Si bien que fin 2006, après une entame d’exercice catastrophique, la franchise décide de tout faire sauter en transférant Allen Iverson à Denver, puis en coupant Chris Webber dans la foulée, qui rebondira à Detroit.

« J’aurais aimé y aller avec un genou solide », regrette aujourd’hui C-Webb. « De tous les joueurs qui ont joué avec (Iverson), c’est moi qui ai marqué le plus de points en moyenne. C’était satisfaisant pour moi mais agaçant parce que je pense que j’aurais pu lui donner sept ou huit points de plus. » Sur l’ensemble de son passage (114 matches), il a affiché une moyenne de 18 points (42% aux tirs), en baisse par rapport à ses 23.5 points (47%) de moyenne avec les Kings.

« C’était un honneur de jouer avec lui », assure toutefois Chris Webber, qui a également un mot pour les fans de Philly : « Ils ont mauvaise réputation terrible mais ils m’ont montré de l’amour là où je n’en méritais pas. »