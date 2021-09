Après la Lituanie, Tom Digbeu s’envole pour l’Australie

Il fut un temps où la voie royale pour aller en NBA était de passer par la case NCAA. Aujourd’hui, multiples sont les chemins pour y parvenir, à commencer par la G-League, l’Europe mais aussi l’Australie.

Comme ses compatriotes Ousmane Dieng et Hugo Besson, le jeune prospect tricolore, Tom Digbeu, va lui aussi déménager aux antipodes, à Brisbane, dans le but de faire encore monter sa cote pour la prochaine Draft NBA.

Auteur d’une saison à 8 points, 2 rebonds avec Prienai, en première division lituanienne, il a notamment réussi un match mémorable à 27 points et 11 rebonds face à la meilleure équipe du pays, le Zalgiris Kaunas. Comme LaMelo Ball, RJ Hampton ou Terance Ferguson avant lui, le fiston Digbeu va profiter du programme « Next Stars » qui offre un encadrement optimal pour les prospects ambitieux (avec un préparateur physique, un coach individuel et un nutritionniste à ses côtés).

« C’est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et j’ai vraiment hâte de voir sa progression en tant que joueur mais aussi en tant que jeune homme », a déclaré Sam McKinnon, le GM de Brisbane. « Il est notre première « Next Star » au club mais on sait que nos coachs ont l’expertise pour faire progresser Tom et l’amener vers la NBA à court terme. Ses qualités techniques, sa taille et son envergure, mais aussi son expérience, vont aider les Bullets. »

« Je sais que je vais devoir jouer à mon meilleur niveau pour mériter du temps de jeu »

Passé par le centre de formation de Barcelone et connu des scouts américains après avoir participé au Jordan Brand Classic, Tom Digbeu va donc tenter de passer un nouveau cap en NBL. Ce qui est une nouvelle tendance forte sur la planète orange, suivie également par d’autres prospects européens.

« Tom est un jeune joueur talentueux qui va nous amener sa longueur et ses qualités athlétiques », a ajouté le coach James Duncan. « On est très content de pouvoir participer à son développement. Je suis impatient de bosser avec lui. »

Dans un championnat physique où le jeu peut être défini comme un mélange du style européen et du style américain, Tom Digbeu va être mis à l’épreuve d’entrée de jeu, lui qui est encore assez léger. Son expérience en Lituanie, à Kaunas il y a deux ans et à Prienai la saison dernière, devrait lui être très utile.

Comme il le dit lui-même, il se sent plus fort mentalement, et prêt à découvrir un nouveau défi.

« Je suis très heureux d’avoir pu obtenir cette opportunité de jouer avec les Brisbane Bullets en NBL. Ils vont me donner une vraie chance de grandir et progresser. La NBL est très connue mondialement pour sa compétitivité et je sais que je vais devoir jouer à mon meilleur niveau pour mériter du temps de jeu. C’est ce que je promets à mon nouveau club et aux fans ; je vais toujours me donner à fond chaque jour. Je remercie Brisbane et la NBL pour cette formidable opportunité. »