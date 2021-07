Meilleur jeune de Pro B, Hugo Besson s’envole pour la Nouvelle-Zélande

Après Ousmane Dieng, voilà qu’un autre prospect bleu – blanc – rouge s’envole aussi pour les antipodes.

Meilleur jeune en Pro B cette saison, où il a tourné à 19 points, 4 rebonds et 3 passes avec Saint-Quentin, Hugo Besson (1m95, 20 ans) était un candidat sérieux à la Draft NBA dès cette année, mais blessé à la cheville, il n’a pas pu faire de workouts et BeBasket annonce qu’il a donc préféré s’engager en faveur des New Zealand Breakers d’Auckland… pour mieux tenter sa chance l’année prochaine !

Nouveau tremplin pour la NBA, avec des joueurs comme RJ Hampton, LaMelo Ball ou encore Terrance Ferguson qui se sont fait drafter après y être passé un an, la NBL va donc accueillir ses premiers « Frenchies » avec Dieng et Besson qui joueront pour la franchise détenue (en partie) par Shawn Marion et Victor Oladipo.

Formé à Antibes puis à Chalon-sur-Saône, il sera notamment en concurrence avec l’ancienne star de Louisville, Peyton Siva, récemment passé par l’Alba Berlin où il a remporté deux titres consécutifs de champion d’Allemagne.

Surtout, au moyen du programme « Next Stars », Hugo Besson va pouvoir profiter de conditions optimales avec un préparateur physique, un coach individuel et un nutritionniste à ses côtés tout au long de la saison.