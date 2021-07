Deux nouveaux prospects européens s’exilent aux antipodes

Après nos deux Français, Ousmane Dieng et Hugo Besson, qui suivaient eux mêmes les traces de Terance Ferguson, LaMelo Ball et RJ Hampton, ce sont deux nouveaux prospects internationaux qui ont décidé de jouer en ligue australienne (la NBL) la saison prochaine, en vue de se présenter à la Draft NBA dans la foulée.

Nikita Mikhailovskii, le sniper russe

Le premier est Nikita Mikhailovskii (2m02, 20 ans) qui, selon ESPN, aurait signé en faveur du club des Tasmania JackJumpers. Comme Hugo Besson et les autres jeunes joueurs qui débarquent en NBL, Nikita Mikhailovskii va pouvoir bénéficier d’un encadrement très professionnel, fourni par le « Next Star program » mis en place par la ligue australienne pour attirer les meilleurs prospects internationaux.

Arrière de grande taille, Nikita Mikhailovskii évolue dans le monde pro depuis déjà un moment, ayant déjà été élu meilleur jeune de VTB League à deux reprises, dont cette saison après avoir tourné à 8 points, 3 rebonds et 1 passe en 18 minutes de moyenne.

Le jeune Russe a aussi brillé sur la scène internationale chez les jeunes, choisi dans le meilleur cinq de l’Euro des moins de 18 ans en 2018 et auteur d’un triple-double (20 points, 13 rebonds, 12 passes), le premier depuis Dario Saric en 2013, lors de la Coupe du Monde des moins de 19 ans en 2019.

Ariel Hukporti, le diamant allemand

Le second n’est autre qu’Ariel Hukporti, le pivot allemand de 19 ans qui pointe à 2m13 sous la toise. Toujours selon ESPN, Ariel Hukporti va lui aussi s’exiler aux antipodes, au Melbourne United, pour booster ses chances à la Draft NBA 2022.

Elu MVP du dernier camp « Basketball Without Borders » (où étaient également invités Josh Giddey, Jean Montero, Kai Sotto, et Josh Primo), Ariel Hukporti est un diamant à polir, un physique à ajuster techniquement. Mais le pivot allemand d’origine togolaise dispose effectivement des outils du pivot moderne avec une belle envergure (2m21) et une bonne vitesse de déplacement.

En Lituanie cette saison, avec le club de Nevezis, il tournait tout de même à 10 points, 7 rebonds et 1 contre de moyenne.

Les highlights de Nikita Mikhailovskii

Les highlights d’Ariel Hukporti