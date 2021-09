Quand la DON Issue 3 passe en mode « Fresh Prince »

L’histoire ne dit pas si Donovan Mitchell est un fan du « Prince de Bel Air », avec Will Smith, lui qui est né en 1996, quelques mois après la diffusion du 148e et dernier épisode de la série. Adidas a toutefois concocté une version « Fresh Prince » de la DON Issue 3, avec un coloris s’inspirant des maillots de la Bel-Air Academy, portés notamment par Will Smith dans la série.

La tige est donc principalement noire, recouverte de bandes jaunes dont le logo d’adidas au niveau du talon. La semelle intermédiaire, blanche, laisse pour sa part échapper un motif tigré, en clin d’œil à la mascotte de l’équipe, dont le logo est présent sur le talon. Le logo « Spida », de Donovan Mitchell apparaît quant à lui sur la languette. Enfin, on peut lire « Bel-Air Athletics » sur une bande recouvrant une partie des lacets.

La DON ISSUE 3 « Bel-Air Athletics » sera disponible à partir du 9 septembre prochain au prix de 120 dollars sur le territoire américain.

Quelques scènes mythiques de la série avec l’équipe (et le maillot) en question

