Quand la Nike Air More Uptempo joue la carte de l’alternance

Le lettrage « AIR » particulièrement imposant a fait le succès de la Nike Air More Uptempo, modèle emblématique sorti en 1996, porté notamment par Scottie Pippen et dont le design était censé représenter la « robustesse » du lieutenant de Michael Jordan.

Pour ce nouveau coloris qui va intégrer la collection qui fête les 25 ans de cette paire phare, on trouve une couleur différente sur le lettrage de chaque côté de la chaussure, rouge sur la partie extérieure, et bleu marine sur la partie intérieure, le tout reposant sur une tige en daim noir, complétée de superpositions de cuir à l’avant de la chaussure.

Le bleu marine et le rouge descendent jusqu’au niveau de la semelle intermédiaire et se rejoignent au niveau du talon, où l’on retrouve le logo Nike en gris et celui de la marque Pippen. Les deux autres signes Nike, sur l’avant de la chaussure et la semelle, apparaissent également en gris. Pas de date de sortie pour l’heure, cette Nike Air More Uptempo pourrait atteindre les 170 dollars.

(Via SneakerNews)

