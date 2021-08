Selon Danny Green, Ben Simmons a besoin de souffler

Quel est l’état d’esprit de Ben Simmons aujourd’hui ? Entre les critiques de Doc Rivers et de Joel Embiid sur sa prestation lors des derniers playoffs et les incessantes rumeurs de transfert en découlant, l’Australien traverse un été tumultueux. Au point que selon certains médias américains, le meneur aurait coupé les ponts avec sa franchise.

Danny Green, qui vient, lui, de stabiliser sa situation avec les Sixers, n’a plus eu de contact avec son coéquipier depuis début juillet. Occupé par la gestion de sa propre « free agency », ainsi que la préparation de son mariage, le vétéran estime que « c’était la bonne décision de lui donner de l’air ».

« Le laisser respirer un peu, digérer ce qui se passe autour de lui, espérer qu’il soit ressourcé, avec un nouvel état d’esprit, et qu’il puisse en parler plus tard », énumère Green. « Il a eu ce temps, il va se détendre. Il se passe tellement de choses que les médias ne sont plus focalisés sur lui, ses erreurs ou ses difficultés. »

« Il a peut-être senti qu’il ne pouvait pas se réinventer ici »

L’ancien shooteur des Spurs espère ainsi que son jeune partenaire de jeu a pu prendre du recul sur la situation et retrouver une certaine sérénité au niveau « émotionnel ».

Toutefois, si un transfert venait à se concrétiser, Danny Green, échangé par le passé par les Spurs vers les Raptors notamment, a un conseil à livrer : prendre le bon côté des choses.

« Je pense qu’il faut voir le positif. Une autre équipe vous veut et c’est une opportunité de se réinventer. C’est peut-être pour cela que vous entendez les rumeurs selon lesquelles il veut aller ailleurs ou que l’équipe veut bouger. Il a peut-être senti qu’il ne pouvait pas se réinventer ici, qu’il pouvait mieux le faire dans une autre ville. »