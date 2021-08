Alors que les Sixers l’avaient placé sur la liste des joueurs « transférables », Ben Simmons pourrait finalement rester à Philadelphie. C’est ce qu’annonce notre consœur Ramona Shelburne sur le plateau de The Jump : « Les Sixers sont ouverts à l’idée de le garder. D’ailleurs, pour de nombreuses raisons, je pense qu’ils préféreraient. »

Sauf que le divorce serait consommé entre les deux parties. Doc Rivers et Joel Embiid n’ont pas été tendres avec l’Australien après l’élimination face aux Hawks, et le fait que les Sixers étudient des offres extérieures a bien montré que Ben Simmons n’était pas intouchable, et que Philadelphie avait fait de Joel Embiid sa priorité.

Pour l’instant, le meneur se repose après une saison éprouvante, et les Sixers ont pris conscience qu’ils ne trouveront pas de monnaie d’échange de la même valeur. Même s’il n’a pas de shoot extérieur et qu’il s’est loupé aux lancers-francs en playoffs, il reste un formidable défenseur qui donne le rythme offensif.

Comme il n’a que 25 ans, Philadelphie sait que son meneur possède encore une belle marge de progression, et voilà pourquoi ils n’ont pas donné suite aux quelques approches extérieures, comme celle d’Indiana. Surtout que Daryl Morey était très, très gourmand et qu’il ne voulait pas laisser partir son joueur en affaiblissant l’équipe.

Sauf que désormais, c’est Ben Simmons qui ne veut plus rester…