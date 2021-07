Les Warriors abandonnent la piste Ben Simmons

À chaque fois qu’un gros nom apparaît dans des rumeurs de transfert, les Warriors passent un coup de fil. C’est ce qu’avait révélé Kirk Lacob la semaine dernière, et il avait donc pris son téléphone lorsqu’il avait appris que Ben Simmons était placé sur la liste des joueurs transférables. Mais, sans surprise, les Sixers sont trop gourmands.

Selon le San Francisco Chronicle, les Warriors ont décidé d’abandonner cette piste pour la simple et bonne raison que Philly souhaite un All-Star en retour. Il n’y en a pas des tonnes à Golden State, et on les connaît évidemment : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Ce trio est intouchable, et Ben Simmons ne les rejoindra pas…

Le quotidien fait le point sur les autres rumeurs, et sans surprise, on apprend que les dirigeants sont prêts à lâcher James Wiseman et Andrew Wiggins pour un All-Star confirmé, leurs 7e et 14e choix de Draft pour un très bon joueur, et qu’ils peuvent donc combiner ces deux « packages » pour une superstar du type de Bradley Beal, Damian Lillard ou donc Ben Simmons.

En revanche, les pistes Pascal Siakam et Myles Turner ne seraient pas très chaudes car les Warriors ne sont pas certains que ça apporte une vraie plus-value par rapport au tandem Wiggins-Wiseman.