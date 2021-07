Les Warriors se renseignent sur toutes les superstars disponibles…

Ben Simmons, Bradley Beal, Damian Lillard ou même Pascal Siakam… A chaque fois que le nom d’une star circule dans les rumeurs, on a la surprise de découvrir que les Warriors pourraient être intéressés. On est surpris car Golden State est plus ou moins bloqué par son « Big Three » (Curry, Thompson, Green), et il leur faudrait être très convaincant et très malin pour pouvoir attirer une 4e superstar.

Mais du côté de Golden State, on confirme ces rumeurs… « Absolument. La question ne se pose pas. Et pourquoi ne le ferait-on pas ? » demande Kirk Lacob, vice-président des Warriors, au micro du podcast Dubs Talk. « Si on ne le faisait pas, on ferait mal notre travail. »

« La réalité, c’est qu’on appelle quasiment toujours »

En d’autres termes, dès qu’une ouverture se présente, les Warriors passent un coup de fil pour jauger la situation, et sans doute qu’ils ont appelé les Sixers ou les Blazers pour vérifier que Simmons et Lillard étaient vraiment « transférables » et si oui, quelles étaient les exigences de leurs équipes.

« Cependant, ces articles ne sont pas toujours exacts » précise Lacob. « Jetez un oeil aux termes employés dans ces articles. Parfois, il est écrit qu’on s’attend à ce que les Warriors appellent, ou alors celui qui écrit dit « Je pense que les Warriors vont appeler », et ça devient ensuite « Les Warriors ont appelé ». La réalité, c’est qu’on appelle quasiment toujours. On appelle pour des raisons que le grand public ne connaît pas, comme des rumeurs qu’on attend, et parfois, c’est vrai, et parfois ça ne l’est pas. »

Une chose est sûre, les Warriors restent à l’affut car l’objectif est rapidement de retrouver le chemin du titre. « On effectue toujours nos obligations. Il le faut. Que faire d’autre ? Quel est ce travail ? C’est notre boulot d’essayer » conclut Lacob.