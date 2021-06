Les Warriors sur la piste de Pascal Siakam ?

Les Warriors veulent dès l’an prochain s’inviter de nouveau dans la course au titre, et les dirigeants devraient profiter de leurs 7e et 14e choix dans la Draft pour récupérer un très bon vétéran dans le cadre d’un échange. La trentaine dépassée, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson n’ont plus de temps à perdre et les Warriors devraient donc être actifs le soir de la Draft, et pendant la « free agency ».

Selon The Athletic, les Warriors ont beaucoup discuté pendant le Draft Combine, et ils pourraient ainsi proposer un « package » composé du 7e choix et de James Wiseman. Le talent du rookie n’est pas remis en cause, mais il reste à l’heure actuelle un « projet », et il faudra sans doute attendre deux ou trois ans pour qu’il commence à vraiment peser dans le jeu. Un laps de temps incompatible avec les ambitions du trio Green-Thompson-Curry.

Dans leur viseur visiblement : Pascal Siakam. Les Warriors le connaissent parfaitement bien puisqu’il leur avait fait très mal lors des Finals 2019, et peut-être qu’il y a une ouverture côté canadien.

Le Camerounais a en effet vécu une saison très compliquée, et si Toronto s’oriente vers une phase de transition, avec le possible départ de Kyle Lowry, Pascal Siakam pourrait obtenir son bon de sortie. Rappelons d’ailleurs qu’il vient de se faire opérer, et qu’il manquera le début de la prochaine saison. Comme Klay Thompson…

Sa polyvalence en attaque comme en défense serait parfaite dans le jeu des Warriors, et il serait complémentaire de Draymond Green. Pour l’instant, c’est une piste, mais une chose est sûre : si les Warriors veulent se renforcer, ce sera grâce à deux choix de Draft, et non par la « free agency » puisque les finances sont dans le rouge.