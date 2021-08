Malgré de nombreuses sollicitations, Danny Green voulait rester chez un candidat au titre

Comme à son habitude, Danny Green n’a pas fait grand bruit cette saison, mais comme à son habitude, le triple champion NBA s’est montré précieux pour son équipe et son absence s’est ressentie face aux Hawks en playoffs.

Toujours avec plus de 9 points de moyenne à 41,2% de loin, Green a apporté toutes ses qualités au shoot à Philadelphie, autour de Joel Embiid. En plus de sa réussite extérieure, le joueur de 33 ans a tenu son rang dans sa propre moitié de terrain. De quoi se fondre parfaitement chez les Sixers, qui restent l’une des meilleures défenses du pays.

Une blessure contre les Hawks qui passe mal

Mais malheureusement pour lui, Green n’a pas réalisé la passe de trois. Champion en 2019 avec Toronto, titré dans la « bulle » en 2020 avec les Lakers, Danny Green a chuté dès la demi-finale de conférence en 2021 à cause notamment d’une blessure au mollet. « Je pense que si je ne m’étais pas blessé, ça aurait été différent », affirme l’ancien protégé de Gregg Popovich.

C’est pourquoi Green a décidé de poursuivre l’aventure en Pennsylvanie en échange d’un contrat de 20 millions de dollars sur deux ans. « On a vraiment un boulot à finir. On avait de bonnes fondations et un bel effectif. »

Un choix guidé en partie par ses coéquipiers et leurs envies de le revoir sous la tunique des Sixers. « J’ai parlé à Joel (Embiid) à la fin de la saison et j’ai beaucoup discuté avec Tobias (Harris). Il m’a dit qu’il voulait que je revienne, qu’il comprenait le fait que je devais prendre soin de ma famille mais qu’il adorerait que je revienne. Il n’a pas arrêté de m’appeler. On a échangé pendant tout le processus », avoue le numéro 14 des Sixers pour Sixers Wire.

S’il a fini par opter pour Philadelphie, Green ne manquait pas de prétendants. « De nombreuses équipes étaient intéressées et ça m’a fait plaisir. Brooklyn s’est renseigné tout comme Milwaukee, Chicago, ou encore Golden State et Charlotte. »

Seul cadre de plus de 30 ans

Des noms ronflants mais qui n’ont pas véritablement opéré pour récupérer l’arrière de 34 ans. « Cependant, il n’y avait que certaines équipes qui ont vraiment tenté quelque chose. J’ai considéré que ce n’étaient pas les meilleures offres car (celles qui ont tenté) ce n’étaient pas des prétendants au titre. »

Green a donc choisi un retour à Philadelphie dans un effectif quelque peu modifié. « On a perdu quelques vétérans avec George (Hill) et Dwight (Howard). Je pense être le seul joueur à plus de 30 ans maintenant. » Il est en tout cas le seul cadre trentenaire car Anthony Tolliver reste le doyen de l’effectif à 36 ans.

Pour autant, le New-Yorkais croit en cette équipe pour aller chercher le trophée Larry O’Brien. « Nous sommes une bonne équipe si nous arrivons à garder tout le monde concerné. C’est toujours une priorité pour moi de jouer le titre chez un concurrent et Philly l’a toujours été. On avait une belle opportunité et si tout le monde revient, je pense que ce sera encore le cas. »