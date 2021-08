Pour combler son manque d’intérieurs, Charlotte mise sur ses jeunes

Entre les blessures de Cody Zeller (48 matchs joués) et la discrétion de Bismack Biyombo, Charlotte a souffert dans le secteur intérieur à tel point que James Borrego optait pour PJ Washington au poste 5 sur de longues séquences.

Si le coach n’est pas contre cette formule, le GM Mitch Kupchak a pris les devants en recrutant Mason Plumlee en plus de drafter Kai Jones. Ces deux-là vont donc cohabiter avec Nick Richards et Vernon Carey Jr. draftés l’année dernière.

Mason Plumlee dans le rôle de mentor

Avec trois jeunes à développer pour un vétéran, Charlotte mise avant tout sur l’éclosion d’un talent. « On voulait avoir un vétéran avec un contrat raisonnable et donner également une chance à ces jeunes de progresser afin qu’ils deviennent potentiellement ces joueurs qu’on aurait voulu lors de cette « free agency. » dixit Kupchack.

Sur celle de 2021, les principales cibles ont vite été sécurisées. Jarrett Allen a rapidement rempilé chez les Cavs, Richaun Holmes chez les Kings, Nerlens Noel du côté des Knicks… Au final, seul Daniel Theis aurait pu prendre la direction de Charlotte, mais il a choisi de rejoindre Houston pour épauler Christian Wood et encadrer Alperen Sengun.

« Avant que la free agency ne commence, vous avez 30 équipes et seulement quelques pivots de disponibles. Mais vous ne savez pas où vous situez. Vous ne savez pas à quoi va ressembler le marché une fois la free agency commencée. Donc il y a beaucoup d’incertitudes. Avec Mason Plumlee, on pense détenir un vétéran confirmé doté d’un bon contrat » se justifie le GM pour ESPN.

Et on ne peut pas lui donner tort. Le contrat de Mason Plumlee court jusqu’en 2023 et son salaire ne dépassera pas les 8 millions de dollars annuels. Un deal acceptable pour un joueur de devoir. « Avec lui, on a un joueur capable de prendre des rebonds, créer un peu de jeu et protéger le cercle. Il est bon pour faire des passes en tête de raquette et impliquer les joueurs » souligne l’ancien GM des Lakers.

En attendant de voir comment ils évoluent, les jeunes pousses se font les dents en Summer League. Malheureusement pour Charlotte et son trio Jones-Richards-Carey Jr., la formation de la Caroline du Nord n’a toujours pas enregistré la moindre victoire après deux matchs.