Damian Lillard déçu par le recrutement des Blazers

Depuis Tokyo, et avant la victoire contre les Bleus en finale olympique, Damian Lillard s’était exprimé sur la situation des Blazers, avec lesquels le climat n’a jamais été aussi tendu et flou.

Le meneur de jeu a fait des déclarations qui ne risquent pas d’apaiser les esprits, puisque ce dernier ne semble pas vraiment emballé par les signatures effectuées par les dirigeants depuis l’ouverture de la « free agency ».

« Quand vous vous lancez dans la free agency, vous ne savez jamais ce qui se passe, où les gars vont finir et pourquoi ils y vont. Vous essayez simplement d’avoir des conversations et de convaincre les gars de faire partie de votre équipe », a-t-il rappelé au sujet de son rôle dans ce processus.

Et comme Stephen Curry l’expliquait récemment pour les Warriors, qui ont manqué Nicolas Batum notamment, on ne peut pas toujours réussir son recrutement.

« Et cette fois-ci, nous n’avons pas été en mesure d’aller chercher certains des gars que nous aurions voulus », concède le nouveau médaillé d’or olympique. « Vous descendez dans la liste et vous passez en revue les gars que vous aimez, et qui ne se sont pas engagés avec une équipe ou qui faisaient partie de vos plans dans la free agency, et vous finissez plutôt par obtenir ceux qui veulent faire partie de ce que vous faites. Et je pense que c’est ce que nous avons fait. »

Les trois recrues signées, Ben McLemore, Tony Snell et Cody Zeller, apprécieront…