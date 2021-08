Stephen Curry comblé par sa prolongation chez les Warriors

Désormais titulaire du plus gros salaire annuel de l’histoire de la NBA, suite à sa prolongation record, Stephen Curry est bien parti pour faire l’intégralité de sa carrière chez les Warriors. Car à la fin de son contrat, en 2026, il aura alors 38 ans.

Une perspective qui ravit le meneur, qui va entrer dans le dernier tiers de sa superbe carrière.

« C’est génial de penser à tout ce qui s’est passé au cours des douze dernières années », estime-t-il pour The Athletic. « De penser à notre situation actuelle, à ce qu’on essaie de faire avec cette fenêtre pour viser le titre. Rester cinq ans de plus dans la Baie, ce qui me pousse à 38 ans, ça coche toutes les cases de ce que je voulais faire de ma carrière. »

Une prolongation qui aurait pu intervenir l’année passée puisque Stephen Curry pouvait alors signer pour trois saisons et 156 millions de dollars. Mais le sujet n’avait été que très peu abordé, avait raconté Bob Myers en avril dernier, suite aux circonstances, entre l’intersaison raccourcie et la blessure de Klay Thompson.

« Oui, je voulais signer cette prolongation l’an passée », assure le MVP 2015 et 2016. « Mais ce n’était pas le bon moment. Néanmoins, je n’avais aucune pression supplémentaire cette saison pour prouver que je méritais ce contrat. J’aime ce que je fais, j’ai confiance en moi, ce deal le démontre. »

« C’est à moi de conserver cette culture »

Et même si les Warriors n’ont pas réussi à récupérer leurs premières cibles cet été, Stephen Curry conserve sa confiance en sa direction pour refaire des Californiens des candidats au titre.

« Il pourrait y avoir de la déception si je pensais qu’on était suffisant, ou pas proactif pour essayer de nous améliorer. Mais si on essaie d’avoir des Nicolas Batum ou des Patty Mills et que ça ne marche pas, c’est ainsi. Si je sentais que, dans les bureaux, il n’y avait pas d’engagement ni d’envie, alors il y aurait un problème. Mais je n’ai pas ressenti ça cet été. »

Les ambitions de la franchise et l’envie de rester dans son équipe de toujours ont donc fait la différence au moment de prendre cette décision. Aller jouer ailleurs ne faisait pas le poids devant le désir de continuer d’écrire son histoire chez les Warriors avec lesquels il a remporté trois titres NBA (2015, 2017 et 2018).

« C’est une question de priorité. On fait une liste et on regarde ce qui est vraiment important. Il faut du temps pour identifier ça. Une fois que c’est fait, pour moi en tout cas, tous les fantasmes d’aller jouer ailleurs, dans telle équipe avec tel ou tel joueur, s’envolent face à la culture construite ici. C’est à moi de conserver cette culture. »