Vers un salaire record pour Stephen Curry : 54,2 millions de dollars par an !

A l’automne 2020, Stephen Curry avait la possibilité de prolonger son contrat aux Warriors avec un accord autour de 156 millions de dollars pour trois saisons supplémentaires.

Mais le meneur de jeu de Golden State a refusé de le faire. Non pas qu’il ne veut pas prolonger aux Warriors, mais le MVP 2015 et 2016 savait surtout que c’était beaucoup plus avantageux pour lui d’attendre une saison de plus, puis de signer une prolongation à l’été 2021.

Il suffit de regarder les chiffres : lors de la prochaine intersaison, Curry aura devant lui une prolongation de 217 millions de dollars sur quatre ans ! Soit un salaire annuel de 54.25 millions de dollars, le plus important de l’histoire de la NBA. Et ce serait valable à partir de la saison 2022/23.

« On en a parlé rapidement », concède le GM Bob Myers à The Athletic. « La saison et la présaison sont arrivées tellement vite et il a fallu gérer beaucoup de choses, notamment la blessure de Klay Thompson. On s’est donc dit qu’on allait en parler la saison prochaine. Personne n’a mal pris sa décision et tout le monde est d’accord pour attendre une année de plus. »

Fidèle aux Warriors toute sa carrière ?

Curry, qui est en fin de contrat en 2022, pourrait donc rester encore quatre saisons de plus en Californie. Si c’est bien le cas, en 2026, il aura alors 38 ans et passé 17 saisons dans une seule et même franchise.

Le triple champion mettra ses pas dans ceux d’autres légendes récentes et MVP comme Tim Duncan (19 saisons chez les Spurs), Kobe Bryant (20 saisons aux Lakers) ou encore Dirk Nowitzki (21 saisons chez les Mavericks, record dans une même équipe) et s’imposera sans doute comme le meilleur Warrior de l’histoire.

« Une personne de sa stature, avec ce qu’il a réalisé dans cette franchise, c’est quasiment comme un partenaire », assure Myers. « Il a gagné ce type de respect. On n’en voit plus des joueurs comme ça. Je ne sais pas si, dans le futur, on va voir des joueurs rester dans la même équipe. On peut changer de lycée ou d’université maintenant, ou même quitter son travail… J’ai un très grand respect pour lui. »