Le Top 25 des plus gros contrats de l’histoire

C’est après de longues journées de réflexion que Giannis Antetokounmpo a finalement accepté de rempiler à Milwaukee pour 228 200 420 dollars sur cinq ans. Ce bail démarrera en 2021 et le liera aux Bucks jusqu’en 2026, à moins que le « Greek Freak » ne décide de faire une croix sur sa dernière année, qui est en « player option ».

Il s’agit en tout cas du plus gros contrat de l’histoire de la NBA, hors renégociations sur six ans. En effet, James Harden et Damian Lillard ont obtenu davantage en négociant des prolongations en milieu de contrat.

Si on se concentre sur les contrats unitaires, le Grec s’empare de la première place, avec un contrat qui le rémunèrera plus de 45 millions de dollars en moyenne par an, avec une pointe à 52 millions la dernière année.

52 millions de dollars, c’était le « salary cap », soit la masse salariale de l’ensemble d’une équipe en 2007…

Cette hausse est due à l’énorme contrat TV actuel, et n’est pour l’instant pas ralentie par la crise engendrée par le Covid-19 et les tensions avec la Chine. Les 25 plus gros contrats de l’histoire ont donc tous été signés depuis 2016, le « salary cap » ayant cette année-là gonflé d’un tiers, alors qu’il continue d’augmenter chaque année.

Néanmoins, en tenant compte de l’inflation, c’est toujours Michael Jordan qui détient le record du salaire annuel.

Lors de son ultime saison à Chicago, en 1997/98, « His Airness » touchait ainsi 33.1 millions de dollars, soit près de 53 millions de dollars actuels.