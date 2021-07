Emmanuel Mudiay en Summer League avec les Blazers

Il y a quelques jours, on obtenait des nouvelles d’Emmanuel Mudiay, joueur talentueux mais en grosse perte de vitesse au fil des saisons et qui venait même de vivre une année blanche en NBA.

Pour se relancer, il semblait avoir trouvé un point de chute en Europe, en Lituanie, avec le club du Zalgiris. Ce n’est déjà plus d’actualité puisqu’il va disputer la Summer League dans moins de dix jours nous apprend Yahoo! Sports.

L’ancien meneur des Nuggets ou des Knicks, qui n’a que 25 ans, défendra les couleurs des Blazers durant la ligue d’été de Las Vegas et aura un objectif : montrer qu’il a encore le niveau pour évoluer en NBA.

Free agent point guard Emmanuel Mudiay — the No. 7 pick in the 2015 Draft and only 25 — intends to play Summer League for the Portland Trail Blazers, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 30, 2021