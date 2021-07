Les Hawks protègent John Collins en vue de la « free agency »

Auteur d’une campagne de playoffs solide (13.9 points et 8.7 rebonds de moyenne) avec les Hawks, qui ont atteint la finale de conférence Est, John Collins s’apprête à tester la « free agency » pour la première fois de sa jeune carrière. Pour autant, l’intérieur de 23 ans n’aura pas son destin entre les mains.

The Athletic annonce effectivement que les dirigeants d’Atlanta ont décidé de faire de John Collins un « free agent » protégé cet été, en lui proposant une « qualifying offer ».

Ce qui signifie que le 19e choix de la Draft 2017 ne pourra pas signer où il le souhaite. Simplement accepter une proposition de contrat extérieure, qui sera ensuite examinée par les Hawks, ces derniers décidant ensuite de conserver, ou non, leur joueur.

Sur les tablettes des Spurs, des Mavericks, des Wolves et du Heat, John Collins fera partie des « free agents » les plus convoités lors de l’intersaison 2021.

En quête d’un contrat maximum, l’ancien ailier-fort de Wake Forest a déjà clamé son envie de rester en Géorgie et, au regard de son exercice 2020/21 et de celui de son équipe, il y a de fortes chances pour qu’Atlanta et lui parviennent à trouver un accord, afin que leur idylle se poursuive sur le long terme.