John Collins estime mériter un contrat maximum

John Collins représente un excellent rapport qualité/prix pour les Hawks. Actuellement, il ne touche que 2.6 millions de dollars alors qu’il compile 21.6 points et 10 rebonds de moyenne. Cette saison, ils ne sont que quatre autres à cumuler au moins 20 points et 10 rebonds par match : Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns et Joel Embiid. Tous sont des All-Stars et émargent à plus de 20 millions de dollars la saison.

Voilà pourquoi l’intérieur d’Atlanta estime qu’il devra faire exploser son salaire avec son prochain contrat.

« Je pense être une priorité pour les Hawks, étant donné ma valeur au sein du noyau des jeunes joueurs », avance-t-il dans The Athletic. « Il n’y a pas débat selon moi. Maintenant, à quel prix ? Je ne sais pas. Mes performances me permettent de prendre un gros contrat. On commence alors à comparer, mais en réalité, c’est une question de respect réciproque. Je pense clairement mériter un contrat maximum, comme les autres joueurs qui font les mêmes statistiques que moi. Je suis dans cette conversation, donc j’ai gagné le droit d’avoir un tel contrat. »

Les dirigeants seraient déjà moins catégoriques et un contrat similaire à celui de Domantas Sabonis signé avant le début de saison (77 millions sur quatre saisons) semble être un bon compromis. Surtout que les Hawks ont beaucoup d’argent à dépenser cet été et que John Collins sera free agent (protégé) en 2021.

Il n’y a donc aucune raison de se presser, pour éviter une décision rapide qui pourrait obérer le futur de la franchise. Sans oublier que d’ici 2022, il faudra s’occuper d’un dossier encore plus capital : celui de Trae Young.

« C’est aux Hawks de décider et de trouver une solution », poursuit John Collins. « Maintenant, il y a la situation de l’équipe, les histoires de masse salariale, les renégociations de contrat…. Si je ne suis pas prolongé avant 2021, je ne le prendrais pas personnellement, mais ça me ferait tiquer, c’est sûr. »

Une situation qui explique aussi cette sortie dans la presse sur le fait qu’il était « dur d’aller sur le terrain chaque soir en sachant que tu vas probablement perdre », qui ressemble à un début de pression sur son club…