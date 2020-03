John Collins : « C’est dur d’aller sur le terrain chaque soir en sachant que tu vas probablement perdre »

Lloyd Pierce, entraîneur des Hawks, a annoncé récemment que son équipe visait les playoffs la saison prochaine. Mais c’était déjà l’idée pour celle en cours : l’ambition et l’exercice prometteur qu’avait réalisé la bande de Trae Young ne suffisent pas à avoir de bons résultats. Et John Collins commence à en avoir marre de perdre.

« Je ne veux pas en faire une triste histoire, mais j’ai déjà été dans deux équipes en reconstruction et je passe ma troisième année dans une équipe en reconstruction » décrit-il chez The Athletic en répétant cette formule dédiée. « Qu’est-ce que je peux dire de plus pour faire comprendre à quel point ça me fatigue ? Ce serait comme jouer du violon. C’est frustrant et dur d’aller sur le terrain chaque soir comme un outsider, en sachant que tu vas probablement perdre, en sachant que tu dois quand même jouer dur et prouver à tes coéquipiers, tes coachs, et les gens au-dessus, que tu as encore de la valeur. »

Sa suspension a coûté cher aux Hawks

« C’est dur à faire tous les soirs parce que les gens pensent qu’il n’y a pas de pression quand on joue pour une équipe qui perd. Ils se disent : ‘Oh, tu joues pour perdre, les possessions n’ont pas d’importance’. J’ai le sentiment qu’ils s’en préoccupent pourtant beaucoup plus parce qu’ils peuvent vraiment observer si tu progresses ou pas » estime-t-il. Pas de pitié pour les équipes qui sont mauvaises et qui le restent, encore moins pour celles qui montrent de belles choses mais régressent.

Lors de sa saison rookie, Atlanta avait gagné 24 matchs, puis 29 la suivante, mais la franchise plafonne aujourd’hui à 20, à 16 matchs de la fin. Il y a en effet de quoi désespérer, être frustré, mais l’intérieur oublie un détail dans l’équation : sa suspension pour dopage qui a obligé l’équipe à jouer 25 matchs sans son deuxième meilleur joueur en début de saison. Elle avait gagné deux rencontres sur cinq avant sa sanction, et quand il en est revenu, elle affichait un bilan de 6-24. La saison était déjà alors presque pliée.