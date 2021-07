Quatre franchises s’intéressent à John Collins

C’est l’un des grands gagnants de ces playoffs, et John Collins a finalement bien fait de ne pas prolonger il y a un an. Il avait fait un pari avec lui-même, et sa cote a clairement augmenté avec le beau parcours des Hawks, et ses 13.9 pts, 8.7 rbds de moyenne. Même s’il lui sera compliqué d’aller chercher le contrat maximum, il peut prétendre à un salaire annuel supérieur à 25 millions de dollars, et quatre franchises seraient sur les rangs pour lui faire une offre.

Selon The Athletic, il s’agit de Dallas, Miami, San Antonio et Minnesota. Les Mavericks ont clairement besoin de points et de rebonds dans la peinture pour équilibrer leur jeu, et Collins apporterait beaucoup plus qu’un Dwight Powell, par exemple. Mais quid de Kristaps Porzingis qui évolue au même poste…

Dallas et Miami sur le coup

À Miami, on a aussi besoin d’un ailier-fort pour épauler Bam Adebayo, tandis que les Spurs pourraient carrément en faire un cadre de l’équipe et prendre la suite de LaMarcus Aldridge comme option numéro 1 à l’intérieur. Enfin, les Wolves ont aussi besoin d’un ailier-fort pour épauler Karl-Anthony Towns sous les panneaux.

Mais… les Hawks gardent la main puisque Collins est free agent protégé. Ils pourront donc s’aligner sur une offre extérieure pour le prolonger. Il avait en tout cas expliqué qu’il voulait prolonger. Et c’était avant les playoffs…

« Je veux rester. Je veux gagner ici à Atlanta. Je veux rester fidèle à Atlanta pendant toute ma carrière, aussi banal ou insipide que ça puisse sonner », clamait-il dans l’Atlanta Journal-Constitution. « En tant que basketteur, qui tire de la fierté de son travail, j’ai été drafté ici, j’ai vécu ici, je suis devenu un homme ici. Tout ça veut dire quelque chose pour moi. Je veux que mon futur soit ici mais en même temps, la réalité de la situation est différente et les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. »