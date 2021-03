John Collins clame son envie de rester chez les Hawks

Parmi les noms qui reviennent le plus souvent ces derniers jours dans les rumeurs de transfert, John Collins pourrait bien quitter la seule franchise qu’il a connue en NBA. Mais le jeune intérieur des Hawks ose encore espérer qu’il restera à Atlanta.

« Je veux rester. Je veux gagner ici à Atlanta. Je veux rester fidèle à Atlanta pendant toute ma carrière, aussi banal ou insipide que ça puisse sonner », clame-t-il dans l’Atlanta Journal-Constitution. « En tant que basketteur, qui tire de la fierté de son travail, j’ai été drafté ici, j’ai vécu ici, je suis devenu un homme ici. Tout ça veut dire quelque chose pour moi. Je veux que mon futur soit ici mais en même temps, la réalité de la situation est différente et les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. »

En fin de contrat rookie, John Collins voulait trouver un terrain d’entente avec les Hawks en amont de la saison, pour pouvoir jouer l’esprit libre. Mais ça n’a pas fonctionné. Et les deux parties sont donc encore en pourparlers. Des négociations qui n’ont toujours pas abouti…

« C’était quelque chose que je voulais régler plus tôt. Maintenant, on essaye encore de trouver un accord concret des deux côtés. Je ne suis pas sûr à 100% de quoi que ce soit, mais je continue mon chemin. Rien n’a changé pour moi au quotidien, je continue à être moi-même au sein de la franchise et j’essaie de ne pas trop y penser. »

S’il reconnaît facilement que ça le travaille, et que c’est même assez éprouvant mentalement de se savoir ainsi sur un siège éjectable, John Collins essaie de faire la part des choses. De séparer le terrain et les à-côtés. Même si c’est plus facile à dire qu’à faire, bien évidemment.

« Je n’ai jamais dit que je voulais le max, que je ne prendrai que le max »

« Je m’attends à rester, mais d’un autre côté, je comprends que c’est un business. Je pourrais me réveiller avec mon téléphone qui explose de messages et je serais envoyé dans une équipe très différente. Mais je m’attends à être un Hawk. On en reparlera le moment venu. »

Selon ESPN, John Collins aurait refusé une offre de 90 millions de dollars plus tôt dans l’année. Suivant les traces d’un Fred VanVleet, en pariant sur lui-même que sa saison lui amènera d’autres offres plus généreuses, il veut néanmoins éclaircir ses propos : ce n’est pas le contrat max ou rien dans son esprit.

« Il y a eu un malentendu sur le montant pour lequel on allait trouver un accord et on a donc décidé de repousser notre décision. Mais il n’y pas nécessairement un seul chiffre. Ça n’a jamais été le cas. Je n’ai jamais dit que je voulais le max, que je ne prendrai que le max. Tout ce que j’ai dit, c’est qu’avec mon niveau de jeu et tout ce que j’ai fait, je pense pouvoir demander un contrat max ou dans ces eaux-là. Pour mes sacrifices et mon implication avec la franchise, je pense valoir plus que ce qu’on m’a proposé jusqu’à présent. J’ai choisi de parier sur moi-même et de prouver ma valeur. »

Actuellement à 18 points et 8 rebonds, l’intérieur de 23 ans est un élément majeur de la rotation des Hawks qui ont retrouvé des couleurs depuis le départ de leur coach, Lloyd Pierce. Mieux, John Collins fait partie, au même titre que Trae Young, des joueurs sur lesquels le projet de reconstruction entamé par le GM Travis Schlenk s’est appuyé.

« Je pense qu’il y aura toujours un fossé entre ce que je pense qui doit se passer et ce que [les dirigeants] pensent qu’il doit se passer. Il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière pour ce qui est de ma relation et de mon traitement avec la franchise. Pour moi, il s’agit de montrer ma valeur sur le terrain et de la manière dont cette dernière est évaluée pour l’avenir. Je pense jouer avec tout mon cœur et toute mon énergie chaque soir. Cette décision doit être prise de ce côté-là pour moi, prouvée sur le terrain. Tout ce que je peux faire, c’est de jouer et continuer à prouver ma valeur en termes basket. »