Les Hawks très satisfaits du niveau de John Collins

Avant le début de la saison, les Hawks étaient disposés à offrir 90 millions sur quatre saisons à John Collins. Une somme intéressante pour un joueur qui, certes, sortait d’une campagne à 21.6 points et 10 rebonds de moyenne, mais n’avait joué un match de playoffs en carrière.

Estimant l’offre un peu courte, John Collins avait refusé. Quelques mois plus tard, l’intérieur des Hawks vient de disputer ses premiers playoffs, il s’est fait remarquer (13.9 points et 8.7 rebonds par match), notamment dans les séries contre Philadelphie et Milwaukee, et sa cote est au plus haut.

« J’ai dit à Collins que j’étais fier de lui pour son niveau de jeu cette saison », a déclaré Travis Schlenk, le GM, pour The Athletic. « L’an passé, il a pris la décision d’être libre cet été. Souvent, ça peut avoir un impact sur le joueur. Ce qu’on a vu de lui, c’est qu’il n’a pas joué pour ses statistiques comme c’est parfois le cas chez d’autres joueurs. Il était là pour faire gagner l’équipe. Cela montre son caractère. Je n’ai rien à dire de négatif sur Collins. »

Atlanta garde le dernier mot

Les dirigeants d’Atlanta devront également se pencher sur une possible prolongation de Lou Williams, qui lui aussi veut rester chez les Hawks. Comme Trae Young est encore avec son contrat rookie, la franchise a de l’argent pour offrir un gros contrat à John Collins, toujours aussi désireux de continuer en Géorgie.

« Je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu de la mauvaise volonté ou du doute dans les négociations », se rappelait-il, le mois dernier, en évoquant les discussions de l’intersaison 2020. « J’ai confirmé que je voulais rester à Atlanta, mais je n’étais pas à l’aise pour accepter cette offre à ce moment-là. On n’est pas parvenu à un accord, mais je pense qu’ils savaient que cela n’allait rien changer à mon professionnalisme. »

Une différence tout de même cet été par rapport à la saison passée avant d’entamer de nouveaux échanges : l’ailier-fort est sur le marché. Certes, les Hawks pourront s’aligner (ou non) sur n’importe quelle offre extérieure, et auront ainsi le dernier mot, mais John Collins peut négocier avec n’importe quelle équipe de la ligue.