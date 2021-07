Lou Williams veut rester aux Hawks

Envoyé de Los Angeles à Atlanta à la fin mars, Lou Williams a pensé à raccrocher. Passer de la grosse cylindrée californienne à une jeune équipe des Hawks (alors) à la dérive n’était pas forcément très attractif pour l’arrière vétéran…

Mais cette ancien lycéen d’Atlanta, où il est arrivé avec sa famille à l’âge de 11 ans, a tout de même donné sa chance à sa ville de coeur. Et depuis, il a complètement changé de disque, ayant vécu la superbe aventure des Hawks jusqu’en finale de conférence Est.

C’est sur un post Instagram que Williams a laissé entendre ses ambitions pour la suite par un mot dièse tout en discrétion, « Je crois que je vais revenir » :

« C’était un mal pour un bien. ATL, merci. J’apprécie l’accueil chaleureux. Mes coéquipiers et le staff ont été rien de moins qu’incroyables avec moi. »

En fin de contrat cette intersaison, Williams a déjà seize saisons NBA derrière lui mais, à 34 ans, il a encore du basket à donner. A 8 points et 2 passes de moyenne sur ces playoffs, après avoir tourné à 11 points et 3 passes cette saison, Williams peut tout à fait endosser ce rôle de scoreur vétéran en sortie de banc, derrière Trae Young et John Collins, les jeunes stars locales.

« Ça m’a pris quelques jours pour arriver parce que je voulais surtout apporter de l’énergie positive », avait expliqué Williams pour sa première interview après l’échange. « Je voulais que mon expérience soit positive. Je ne voulais pas que les gars pensent que je ne voulais pas être là. Ça n’a rien de personnel avec les Hawks, j’avais simplement besoin de réfléchir à ce qui est mieux pour moi à ce stade de ma carrière. Maintenant, je suis là et je suis à fond avec l’équipe. »

Après la plus longue épopée de sa carrière en playoffs, le triple meilleur sixième homme de la NBA aurait tort de se priver…