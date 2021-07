Les Suns face à leur destin

Ce n’est sans doute pas le scénario qu’ils avaient en tête. Car après avoir remporté les deux premières rencontres et mis la pression sur les Bucks, les Suns se retrouvent au pied du mur suite à leurs trois défaites de suite, avec l’obligation de l’emporter sous peine de voir Milwaukee célébrer son premier titre depuis un demi-siècle.

Au lendemain de ce nouveau revers concédé dans le money-time, les joueurs de l’Arizona sont conscients de la situation. « C’est notre premier match à élimination » rappelle ainsi Chris Paul dans des propos relayés par ESPN. « C’est réel. On ne doit plus regarder en arrière. On doit être prêt à jouer. On gagne ou on rentre à la maison. »

Créer l’exploit au Fiserv Forum

Pour autant, malgré ce troisième revers d’affilée, Monty Williams ne sent pas de résignation chez ses joueurs. « Quand on a pris l’avion, les joueurs avaient le même regard. Quand on s’est réunis ce matin, ils parlaient, mangé donc ça va. Ces défaites sont difficiles mais si vous voulez réaliser de grandes choses, vous devez surmonter ces épreuves. »

Chef de la meute, Chris Paul savoure même la chance d’être encore en course. « C’est vraiment excitant. Si on nous avait dit au début de la saison qu’on avait une chance d’être là où nous sommes actuellement, on aurait signé tous les jours. »

Les Suns n’ont plus « que » deux matchs à gagner et même s’ils n’ont pas encore trouvé la clef dans cette série pour renverser leurs adversaires au Fiserv Forum, les hommes de Monty Williams ont déjà réussi cet exploit en saison régulière. « On est encore maitre de notre destin » ajoute le meneur. « Ce n’est pas comme si quelqu’un allait simuler le match ou jouer à notre place. On a une chance. On a notre destin en main. Donc c’est vraiment excitant. »

Menés pour la première fois depuis la série contre les Lakers

Un sentiment que partageait Deandre Ayton dès la conférence d’après match . « J’aime ça. C’est marrant car les rôles sont inversés maintenant. Nous sommes les chasseurs. Nous avions la possibilité de finir le boulot sauf que nous sommes dans la position qu’ils étaient. Ils mènent et on doit aller les chercher. C’est pourquoi c’est un peu plus amusant. »

Menés pour la première fois depuis la série contre les Lakers, les coéquipiers de Devin Booker avaient alors enchainé trois victoires de suite pour s’offrir le scalp des champions en titre. « Nos joueurs ont toujours voulu être dans cette situation mais je pense que, cette fois-ci, c’est différent. Contre les Lakers, nous étions menés 2-1 et c’est tout » relate Monty Williams.

L’épée de Damoclès n’était pas encore au dessus de la tête de Phoenix et Devin Booker avait sorti le grand jeu. Sauf que face à ces Bucks, les sorties à 40 points de l’arrière ne suffisent pas et l’erreur n’est plus permise. « La situation n’est pas optimale, on le sait mais nous sommes en Finals. Ce n’est pas le début de la saison où tu perds trois ou quatre matchs de suite. Nous sommes en Finals. On est arrivé ici pour une raison et nos gars y puisent leur confiance. »

À voir si celle-ci suffira pour s’offrir un Game 7, la nuit prochaine.