LeBron James est au premier rang pour ce Game 5 décisif des Finals et les Suns démarrent fort. Jae Crowder rentre ses premiers 3-points, et Chris Paul décide d’attaquer Jrue Holiday. Le meneur des Bucks prend rapidement deux fautes, et alors que Jae Crowder enchaîne, Phoenix débute la rencontre de la meilleure façon possible.

Jrue Holiday doit sortir, Devin Booker peut attaquer Pat Connaughton en isolation, et l’entrée de Jeff Teague fait assez mal à Milwaukee, qui est dépassé par l’adresse des joueurs de l’Arizona.

Après un quart-temps, les hommes de Monty Williams mènent ainsi 37-21, à 14/19 au tir dont 5/6 de loin !

Le problème, c’est que cette adresse générale semble avoir griser les « role players » de Phoenix. L’adresse des Suns s’effondre alors que Devin Booker reste étonnamment longtemps sur le banc, et l’écart fond.

Le show Jrue Holiday

En face, Pat Connaughton enchaîne les 3-points et si Bobby Portis est parfois brouillon, son énergie fait du bien. Surtout, Jrue Holiday est en démonstration. Plombé par les fautes en début de match, il inscrit 14 points dans le seul deuxième quart-temps, et voilà Milwaukee qui a retourné le match pour prendre l’avantage (61-64) à la pause.

Giannis Antetokounmpo tire la langue et a du mal à mettre son intensité habituelle, mais les Suns se reposent quasiment exclusivement sur le talent de Devin Booker, qui enchaine les un-contre-un. Ça manque de dynamique collective du côté de Phoenix, avec un Chris Paul qui semble tout de même gêné par son poignet. Le meneur fait des efforts pour ne pas perdre le ballon, mais il a clairement du mal à faire des différences sur son dribble.

Maladroit en début de rencontre, Khris Middleton commence à mettre ses tirs, et comme Jrue Holiday continue son festival, les Bucks ont pris la main dans cette rencontre. Cam Johnson inscrit un 3-points bienvenu, mais Milwaukee reste à +10 (90-100) après trois quart-temps. Et les Suns sont en grand danger…

Les Suns recollent à un petit point

Après ce premier quart-temps canon de Phoenix, les Bucks viennent de dominer les deux suivants 79-53.

Mais Monty Williams rappelle que c’est toute la saison de son équipe qui est en jeu, alors Devin Booker continue d’attaquer PJ Tucker, qui prend déjà sa cinquième faute, et Mikal Bridges continue de rentrer ses tirs.

Chris Paul l’imite et Mike Budenholzer appelle un temps-mort (100-108) avec des Suns qui n’ont pas l’intention d’abdiquer. Mikal Bridges punit encore à 3-points et après un tir compliqué de Chris Paul sur Giannis Antetokounmpo, il n’y a plus que deux possessions d’écart (107-113) alors qu’on est dans les cinq dernières minutes.

C’est alors Khris Middleton qui prend les choses en main pour Milwaukee en enchaînant plusieurs paniers compliqués. Les Bucks gardent la main sur le match, alors que Devin Booker s’arrache pour ramener son équipe.

Les Suns ne sont plus qu’à trois points (117-120) et Giannis Antetokounmpo rate ses deux lancers-francs. Chris Paul fait même recoller son équipe à une petite longueur (119-120) dans la dernière minute. Les Bucks semblent se saborder alors que Devin Booker récupère le rebond sur un raté de Jrue Holiday. Il reste 30 secondes à l’horloge et les Suns ont une balle pour passer devant !

L’interception décisive et le alley-oop dans la foulée

Sauf que l’arrière des Suns est stoppé dans la raquette de Milwaukee, et Jrue Holiday vient lui arracher la balle des mains. Symbole de son énorme match, l’action se poursuit pour le meneur des Bucks, qui envoie Giannis Antetokounmpo au alley-oop avec la faute de Chris Paul ! Pire pour Phoenix, le « Greek Freak » rate son lancer mais récupère le rebond offensif, et Khris Middleton rentre un des deux lancers pour mettre son équipe à l’abri !

Milwaukee s’impose donc (119-123) derrière la performance de son « Big Three » : 32 points, 9 rebonds, 6 passes de Giannis Antetokounmpo ; 29 points, 7 rebonds, 5 passes de Khris Middleton ; 27 points et 13 passes de Jrue Holiday. En face, Devin Booker (40 points) aura encore porté offensivement les siens mais ce sont bien les Bucks qui sont à une victoire du titre (3-2). Avec l’occasion de remporter le trophée Larry O’Brien sur leur terrain, mardi.