Le Covid plane sur la fin des Finals

Bradley Beal forfait avec Team USA, Thanasis Antetokounmpo placé à l’isolement, tout comme un assistant des Bucks et un arbitre… Sans oublier bien sûr le test positif de Chris Paul dans la série face aux Clippers. Malgré la vaccination massive aux Etats-Unis, et alors que les salles sont pleines à craquer, le Covid est réapparu et il apparaît comme une réelle menace pour la fin des Finals.

« Effectivement, nous avons eu quelques discussions » reconnaît Mike Budenholzer, dans les colonnes de The Athletic. « En fait, nous avons eu des discussions tout au long de la saison … Ce que je veux dire, c’est que nous sommes attentifs à ce qui se passe, que ce soit dans les 50 Etats ou plus près de nous. Je pense que tous les joueurs sont concentrés, en sécurité, en bonne santé. Ils espèrent le meilleur pour tout le monde autour de nous et pour notre pays. Mais, oui, il y a un réel besoin de rester en sécurité, en bonne santé, d’être vigilant. Les deux équipes sont très proches de l’arrivée ».

Un journaliste lui a aussi demandé, en conférence de presse, s’il n’a pas eu peur que Giannis Antetokounmpo soit placé à l’isolement comme il est inséparable de son frère. Mike Budenholzer botte en touche alors que la question est légitime : « On essaie juste que tout le groupe soit sain et en bonne santé. Évidemment, tout le monde sait que ces deux-là sont liés et très proches, mais je pense qu’on va tous bien ».

« On traite ça comme s’il s’agissait de la première vague »

La fin des Finals est prévue mardi ou jeudi, et chaque jour qui passe peut révéler un nouveau cas positif, et donc une mise à l’isolement.

« J’y fais très attention » avoue Chris Paul. « J’ai une famille comme tout le monde. Mes parents se rendent à Milwaukee (pour les matchs), ils sont là pour ce match (à Phoenix). Mes enfants… Los Angeles vient de mettre en place une nouvelle directive où l’on doit porter un masque en intérieur. Ma famille est là. J’y fais attention comme tout le monde. J’essaie de contrôler ce que je peux contrôler. J’essaie de rester dans le moment présent avec les Finals, mais la santé est une énorme préoccupation, pas seulement pour ma famille mais pour tout le monde. »

Même discours chez Devin Booker. « Il faut juste contrôler ce qu’on peut contrôler » répète l’arrière des Suns. « De toute évidence, il y a une flambée à travers les États-Unis. Nous prenons les précautions nécessaires, nous restons à l’écart. On traite ça comme s’il s’agissait de la première vague. On reste en sécurité. Surtout lorsqu’il ne reste qu’une semaine ou deux dans la saison, et on n’a pas besoin de ça… »

Une ou deux semaines car Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday partiront ensuite pour le Japon pour disputer les Jeux olympiques, où on dénombre déjà des premiers cas positifs parmi les athlètes arrivés sur place…