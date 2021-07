Malgré l’absence de Kevin Love, Julius Randle n’a pas reçu d’invitation de Team USA

Fin juin, Team USA annonçait son effectif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et parmi les 12 Américains initialement retenus, on retrouvait notamment Kevin Love. L’ailier-fort des Cavaliers avait ainsi été préféré à Julius Randle, en raison de son expérience, de sa polyvalence et de son profil de « joueur de complément ».

Forcément, après l’annonce du forfait de Kevin Love, la semaine dernière, tout le monde s’attendait à ce que Julius Randle le remplace au sein du roster des États-Unis. Sauf que le New York Post rapporte que le All-Star des Knicks n’a étonnamment reçu aucune invitation de la part de Jerry Colangelo, le directeur général de Team USA.

Alors même que l’intérieur new-yorkais était disposé à rejoindre sa sélection pour les J.O, lui qui se prépare actuellement du côté de Dallas, sa ville natale, en vue du prochain exercice.

Team USA avait besoin d’un contreur naturel

Tout juste auteur de la meilleure saison de sa carrière, avec ses 24.1 points, 10.2 rebonds et 6.0 passes de moyenne en 2020/21 (à 46% aux tirs, 41% à 3-points et 81% aux lancers-francs), Julius Randle a donc été laissé sur le carreau au détriment de JaVale McGee, tandis que Keldon Johnson a de son côté pris la place de Bradley Beal dans l’effectif.

Au dernier moment, les dirigeants américains ont ainsi estimé qu’il leur faudrait plutôt un contreur naturel au poste de pivot, afin d’accompagner Bam Adebayo et Draymond Green dans la raquette. JaVale McGee étant, en prime, un poste 5 de métier, contrairement à Julius Randle, davantage utilisé en tant qu’ailier-fort au cours de sa carrière.

« Nous avons déterminé qu’il s’agissait du choix le plus logique et le plus approprié pour nous, compte tenu de ceux dont nous avions à disposition », confiait à ce propos Gregg Popovich, après le succès face à l’Espagne.