Team USA : Kevin Love se retire !

Les problèmes continuent pour Team USA. Après le forfait de Bradley Beal et la mise à l’isolement de Jerami Grant, Gregg Popovich doit désormais faire avec le départ de Kevin Love !

En effet, ESPN nous apprend qu’après dix jours de préparation, l’intérieur des Cavaliers a décidé de se retirer et n’ira donc pas aux Jeux olympiques. Officiellement, il n’aurait pas totalement récupéré de sa blessure au mollet droit, celle qui a plombé une grande partie de sa saison régulière.

« Je suis terriblement déçu de ne pas aller à Tokyo avec Team USA, mais il faut être en parfaite condition physique pour évoluer aux Jeux olympiques. Je n’y suis pas », s’est justifié le champion NBA 2016.

Gregg Popovich a donc devant lui, à trois jours du départ pour le Japon, un groupe de seulement six joueurs disponibles puisque Jerami Grant est à l’isolement, Bradley Beal et Kevin Love ne sont plus là et Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton disputent encore les Finals….

Il va falloir combler les trous et les noms de Tobias Harris et Christian Wood ont déjà été évoqués.

