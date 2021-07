Team USA : deux pistes étudiées pour remplacer Bradley Beal

Sa mise à l’isolement a rapidement signé son forfait pour les Jeux olympiques. C’est officiel : Bradley Beal n’ira pas à Tokyo avec Team USA, le voilà privé de son rêve.

La sélection américaine doit désormais trouver son remplaçant. Pour cela, elle peut piocher dans la pré-sélection de 57 joueurs annoncée en début d’année, mais avec certains critères tout de même.

« On doit s’assurer que le joueur est en forme physiquement, car on n’a pas le temps pour ce travail », prévient Gregg Popovich pour ESPN. « On n’aura que quelques entraînements. On doit prendre quelqu’un qui peut rapidement être dedans. »

D’après les informations du Houston Chronicle, USA Basketball pense à Christian Wood. Gregg Popovich et son staff réfléchissent à ajouter un intérieur pour épauler le trio Draymond Green – Bam Adebayo – Kevin Love et le joueur des Rockets sort de sa meilleure saison en carrière et n’a plus de soucis avec sa cheville.

De son côté, le Philadelphia Inquirer nous apprend que Team USA se renseigne également sur Tobias Harris, qui était dans la pré-sélection. Pressenti pour la Coupe du monde 2019, l’ailier fort des Sixers avait préféré se concentrer sur sa saison à l’époque.

Quoi qu’il en soit, les Américains doivent faire vite. Leur dernier match de préparation (s’il est maintenu…) est ce dimanche, contre l’Espagne, et le lendemain, ils s’envolent vers le Japon.