La revanche entre Team USA et l’Australie annulée !

Le Covid a fait son apparition dans l’effectif des Etats-Unis avec le forfait de Bradley Beal et le placement à l’isolement de Jerami Grant, et à quelques jours de partir pour Tokyo, la fédération a décidé d’annuler la rencontre prévue vendredi soir face à l’Australie.

Dans son communiqué, USA Basketball évoque « un excès de précaution » et le « protocole sanitaire » pour justifier ce choix, et on imagine que les deux formations ne veulent pas prendre le moindre risque alors que les Jeux olympiques débutent dans une semaine, jour pour jour.

En revanche, la rencontre des Etats-Unis face à l’Espagne, prévue dimanche à Las Vegas, est maintenue. Pour l’instant…