Team USA : pourquoi Kevin Love a-t-il été préféré à Julius Randle ?

L’effectif de Team USA pour les Jeux olympiques de Tokyo est désormais officiel. Il a fière allure et quelques surprises viennent garnir ce groupe de 12 joueurs, même si on savait qu’avec les blessures et une saison spéciale, sous Covid-19, toutes les stars ne pourraient être présentes.

Parmi les joueurs qu’on n’attendait pas, on retrouve ainsi Kevin Love. L’intérieur des Cavaliers n’a joué que 25 matches cette saison (seulement 103 depuis 2018…) et il est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Pourquoi le prendre alors qu’un Julius Randle, qui sort d’une énorme saison, était disponible ?

Parfait comme joueur de complément

« Peu importe qui est sélectionné, il y a toujours quelques noms qui reviennent et qui ne sont pas là », explique Jerry Colangelo, le directeur général de Team USA, au New York Post. « Randle y était presque, on pensait à lui, surtout avec les blessures qui ont sorti certains joueurs. Il a fait une grande saison. »

Néanmoins, Kevin Love possède un profil intéressant pour Gregg Popovich. Il possède une expérience olympique (les JO de Londres en 2012), il a un bon shoot extérieur et surtout, à bientôt 31 ans et après des années plombées par les blessures et les mauvais résultats des Cavs, cette aventure olympique est un bonus pour lui.

Dans un rôle d’ancien, Kevin Love n’aura aucun problème à ne pas jouer ou alors très peu.

« Oui, c’est vrai, il a peu joué ces dernières années, mais avec ses qualités et son expérience internationale, il est polyvalent, il peut shooter et prendre des rebonds », poursuit Jerry Colangelo. « Et puis, combien de temps va-t-il jouer ? On ne peut pas faire jouer les 12 joueurs. Il fallait aussi remplir l’effectif avec des joueurs de complément. »