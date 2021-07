Chris McCullough veut tenter un comeback en NBA

Ancien des Nets et des Wizards, drafté en 29e choix en 2015, Chris McCullough (2m06, 26 ans) n’aura finalement jamais percé en NBA. Trois petits tours (de piste) et puis s’en va…

Ailier fort un peu trop frêle pour s’imposer dans les raquettes, et encore trop inconstant dans son tir extérieur pour faire son trou, McCullough a depuis entamé une carrière plutôt mouvementée avec pas moins de six équipes dans six pays différents ces deux dernières années (Chine, Philippines, Corée du Sud, Lituanie, Porto Rico, Bahreïn).

En quête d’une seconde chance

Mais, actuellement de retour aux Etats-Unis pour préparer le TBT avec l’équipe des anciens de Syracuse, « The Boeheim’s Army », McCullough affirme qu’il va tenter un comeback dans la Grande Ligue.

« C’était sympa avec les Nets mais je n’ai pas vraiment eu l’opportunité dont j’avais besoin », explique McCullough dans le New York Daily News. « J’étais un des jeunes joueurs. Je suis arrivé blessé et je n’ai pas beaucoup joué. Et quand j’ai pu jouer, j’avais toujours des joueurs vétérans devant moi dans la hiérarchie donc je n’ai pas pu accumuler l’expérience nécessaire. »

Sacré champion aux Philippines en 2019, après avoir été All Star en D-League en 2017, McCullough a surtout fait le tour du monde des championnats mineurs. Recruté au sein du club lituanien du Rytas Vilnius, McCullough a véritablement déchanté.

« La Lituanie était horrible. Je n’ai pas du tout aimé. C’était gris tous les jours, rarement du soleil. C’était déprimant. Et puis, mon équipe était mal organisée. Le coach, le GM. J’étais payé tard et j’étais sous-payé. Je n’ai vraiment pas aimé. »

Une sombre histoire à Vilnius

Pire encore, McCullough a été suspendu pour une sombre histoire de 4×4 abîmé et abandonné en pleine nuit dans un parking. Selon la police lituanienne, il s’agissait d’un accident dont McCullough voulait s’échapper au plus vite. Pour ce dernier, c’était tout simplement une crevaison malheureuse…

« Je me suis retrouvé avec un pneu à plat et ils ont dit que j’avais fait un délit de fuite. Il était 2h du matin et j’ai crevé. Je ne savais pas qui appeler. J’habitais à une dizaine de kilomètres. J’ai conduit à 10 km/h et quand je suis arrivé chez moi, j’étais à plat. Le pneu avait chauffé et ils en ont fait toute une histoire. »

Après avoir signé dans un club du Bahreïn en juin dernier, McCullough est finalement de retour au pays, pour préparer le tournoi du TBT, avec une possible récompense d’un million de dollars au bout. Pour l’ailier natif du Bronx, c’est surtout l’occasion de revenir sur le circuit américain. Et pourquoi pas tout en haut, en NBA !

« Je suis encore athlétique et tout ça. Mais maintenant, je sais faire plus de choses que de dunker ! Je peux contrer des tirs, je peux porter le ballon. J’ai un tir extérieur plus efficace. Je peux me créer mon propre tir. Ça va donc être très différent. »

On attend de voir…