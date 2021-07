Chris Paul mord la poussière

Parce que les Suns survolaient ces playoffs, et parce qu’il s’est invité dans le débat pour le MVP, on pensait que Chris Paul en avait terminé avec sa mauvaise réputation. Celle d’une tête de lard, parfois très agaçant avec les arbitres, les adversaires, et même ses coéquipiers. Ses départs des Clippers puis des Rockets avaient été glaciaux, tant le meneur All-Star avait eu le don de se mettre à dos beaucoup de monde.

Mais à Phoenix, il est en terrain conquis, entouré de personnes qu’il connaît bien, et dont il est très proche, qu’il s’agisse de Monty Williams, Willie Green ou Jeff Bower et Randy Ayers. Ils se sont tous connus aux Hornets, et leur complicité est un pilier des Suns 2021. Ajoutez à ça, la confiance d’un effectif jeune qui a une confiance aveugle en son leader, et ça donne une saison de rêve pour l’ancien meneur des Hornets.

Plus de quatre balles perdues par match en finale

Mais voilà, face aux Bucks, Chris Paul est confronté à l’une des meilleures défenses du pays, et il doit se débarrasser de Jrue Holiday. Un vrai pot de colle qui lui complique vraiment les choses. Depuis le début de la série, le meneur a perdu 17 ballons. C’est plus de quatre par match, et cette nuit, il a en perdu cinq. Avant cette finale, il en avait perdu 22 en 14 matches !

« C’est de ma faute, j’en ai perdu cinq » répond-il quand un journaliste évoque les 17 ballons perdus par les Suns. « Ce sont des mauvais choix. Il y a celle lorsque nous étions menés de deux points et que j’ai essayé de pénétrer. J’ai glissé et j’ai perdu le ballon. J’ai fait quelques mauvaises passes en première mi-temps. Ils ont eu beaucoup plus de tirs que nous, et je dois donc faire attention ».

Il y a la défense de Jrue Holiday dans ce jeu du chat et la souris, mais il y a aussi peut-être la fatigue et des petits problèmes physiques. À 36 ans, c’est logique d’avoir des coups de moins bien après avoir bataillé face aux Lakers, au Jazz, aux Clippers et désormais les Bucks. « Non, non, il va bien » assure pourtant Monty Williams en conférence de presse. « Les plus grands joueurs ont des matches comme ça. On s’attend à ce qu’il rebondisse au prochain match. Il a perdu cinq ballons, mais on en perd 17, et ils marquent 24 points dessus. C’est plutôt là que le match se joue. Vous doublez le problème avec les rebonds offensifs, et ce n’était pas uniquement Chris. Collectivement, on doit faire plus attention au ballon. »

« Je pense que le fait qu’il soit dos au jeu la plupart du temps, avec Teague ou moi derrière lui, peut être frustrant »

Ce que les chiffres ne montrent pas, c’est l’attitude de Chris Paul. Nerveux, il est dans la frustration. Aux antipodes du Chris Paul du premier match, sur de son basket, et tellement facile pour trouver ses positions. La défense de Milwaukee s’est adaptée, et elle le presse quasiment tout terrain. Elle l’empêche d’être dans sa zone de confort, et l’apport de Jeff Teague est notable pour le fatiguer davantage.

« J’espère que c’est le cas. Je suis fatigué aussi » avoue Jrue Holiday. « Je pense qu’il s’agit de ne pas donner de paniers faciles à Chris, de ne pas lui donner une vision simple du jeu. On sait qu’il peut contrôler le match, et le prendre à son compte. Je pense que le fait qu’il soit dos au jeu la plupart du temps, avec Teague ou moi derrière lui, peut être frustrant. Le faire sur tout le terrain peut aussi être un peu usant. Donc je pense qu’effectivement, on fait du bon boulot. »

Désormais, la série repart à Phoenix, et Chris Paul n’est pas plus inquiet que ça. Pour lui, c’est juste une question de justesse dans l’exécution. « À ce stade de la série, les deux équipes se connaissent. Vous connaissez les systèmes. Ils peuvent appeler nos systèmes, et on peut appeler les leurs » conclut le meneur de Phoenix. « C’est une question d’exécution. En fin de match, on doit faire les écrans retard, je dois le faire, on doit s’exécuter. Nous sommes une équipe qui a terminé les matchs comme ça toute la saison. C’est donc une défaite difficile, mais nous devons rebondir. On s’est battu toute la saison pour ça : avoir l’avantage du terrain. »