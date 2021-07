Le chat Jrue Holiday face à la souris Chris Paul

Il a payé son activité défensive du Game 2 par une maladresse dans le dernier geste. Déjà peu adroit dans ces playoffs, Jrue Holiday s’était fait remarquer par son déchet près du cercle dans cette seconde manche, loupant quantité de layups faciles.

Sa présence en défense, ses aides précieuses et surtout l’intensité demandée pour suivre et gêner Chris Paul ont sans doute pesé dans ses jambes quand il a fallu conclure en attaque. Depuis deux matches, l’arrière de Milwaukee réalise un travail remarquable face au meneur de jeu des Suns, véritable maître du dribble et de la gestion sur pick-and-roll.

« C’est agréable d’essayer de trouver la solution à cette équation »

« C’est le jeu du chat et de la souris, ou un jeu d’échecs », compare l’ancien des Pelicans en conférence de presse. « Paul est un des meilleurs dans ce domaine et ce n’est pas facile pour le défenseur. La plupart du temps, il parvient à obtenir son shoot ou à trouver son intérieur. Mais c’est ça qui est plaisant. C’est frustrant de le voir changer de stratégie tout le temps, mais s’il faisait la même chose encore et encore, ce serait ennuyeux. Là, c’est agréable d’essayer de trouver la solution à cette équation. »

Dans le Game 3, Paul a fait son match avec 19 points et 9 passes. Mais peu aidé par Devin Booker et Deandre Ayton (28 points à eux deux) puis continuellement ciblé par Holiday (qui lui s’est réveillé offensivement) et la défense des Bucks, « CP3 » a perdu 4 ballons, après les 6 déjà gâchés dans le Game 2. Holiday veut attraper à la gorge son adversaire.

« La plupart du temps, j’essaie de le prendre le plus vite possible, sur tout terrain, afin de le frustrer, de le fatiguer, de le forcer à accélérer en sachant que si je suis battu, je sais que j’ai Brook Lopez derrière moi, ou un autre coéquipier. L’idée, c’est de lui rendre la vie difficile. Et si je peux lui voler un ballon ici ou là, ou lui rappeler que je suis toujours dans les parages, prêt à le gêner, c’est mon objectif. »

« Les pick-and-roll se suivent mais ne ressemblent pas »

Quand les Bucks changent en défense, c’est parfois P.J. Tucker qui se retrouve face à l’ancien meneur des Rockets. Habitué à s’occuper des gros scoreurs, comme Kevin Durant chez les Nets en demi-finale de conférence Est cette saison, l’intérieur est face à un défi différent, avec un joueur plus malin encore et à la lecture parfaite.

« Il ne faut pas faire la même chose à chaque fois et il faut savoir qui est là, qui pose l’écran, qui est côté faible, qui est côté fort », analyse l’ancien de Houston, qui a joué avec Paul dans le Texas. « Les pick-and-roll se suivent mais ne ressemblent pas, donc il faut les déchiffrer et prendre les bonnes décisions. Sur le fond, on n’a pas changé grand-chose face à Paul, c’est surtout notre activité qui a évolué. On se bat à travers les écrans et les défenseurs sont davantage présents. »