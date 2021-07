Jrue Holiday en panne d’adresse

Auteur de 22 points, 5 rebonds, 10 passes, 1.7 interception et 1 contre de moyenne contre les Hawks, Jrue Holiday a baissé de régime depuis le début de la série contre les Suns. En attaque, le meneur des Bucks peine à épauler Giannis Antetokounmpo à cause d’une adresse défaillante (31% au tir et 14% à 3-points) qui plombe son équipe.

S’il reste actif sur le terrain comme le démontrent ses 6 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne, mais aussi sa défense sur Chris Paul, Jrue Holiday n’inscrit que 13.5 points en moyenne sur les deux premiers matchs de la série. C’est trop peu pour un joueur prolongé 160 millions de dollars sur quatre ans, et recruté pour être un leader défensif et une troisième option en attaque. C’est trop peu pour soulager Giannis Antetokounmpo.

Mais le « Greek Freak » compte sur lui. « Je dois continuer de l’encourager, de lui dire d’être agressif. Peu importe ce qu’il se passe, tu dois rester agressif et ne pas te laisser gagner par tes émotions. C’est dur vous savez. Quand vous avez 20 000 personnes contre vous en finale NBA, c’est vraiment dur » confie le Grec pour ESPN.

Pas question de baisser les bras

Le principal intéressé fait ce qu’il peut. Lors du premier quart-temps, Jrue Holiday ne s’est pas caché puisqu’il a tout de même tenté 9 tirs (pour 3 réussites). C’est pourquoi Giannis Antetokounmpo préfère retenir son activité globale sur le terrain. Le leader des Bucks sait que son coéquipier apporte plus que de simples points.

« Si vous faites un match à 3/12 au tir mais que vous pouvez prendre un rebond important, voler un ballon ou faire autre chose qui aide l’équipe, c’est tout ce qui importe et je pense qu’il en a conscience » affirme le double MVP. « Je sais qu’il répondra présent quand nous en aurons le plus besoin et je ne m’inquiète pas pour ça. C’est un formidable joueur de basket. Il a bien joué toute l’année et il continuera de le faire pour cette équipe. »

Aprèsé ces deux premiers matchs compliqués au niveau du scoring, Jrue Holiday a bien l’intention de se battre.

« Je pense que nous avons eu beaucoup de shoots ouverts non convertis. Je me connais, il y a beaucoup de layup que j’ai l’habitude de mettre mais qui ont fait « in-and-out ». Je continuerai d’agresser. C’est la seule chose que je puisse faire, je dois mettre la pression sur leur défense intérieure pour mieux ressortir à 3-points ».