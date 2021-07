Jrue Holiday et Khris Middleton, le réveil des lieutenants

De nouveau portés par leur double MVP, Giannis Antetokounmpo (41 points, 13 rebonds, 6 passes décisives), les Bucks se sont enfin lancés dans ces Finales NBA. En s’imposant dans les grandes largeurs à domicile, Milwaukee débloque son compteur et retrouve aussi des couleurs.

Jrue Holiday (21 points, 5 rebonds, 9 passes) et Khris Middleton (18 points, 7 rebonds, 6 passes) ont effectivement trouvé la marche. Après avoir craint le pire avec la blessure du « Greek Freak », les Bucks revivent !

« Je pense que c’est en partie parce qu’on est de retour à domicile mais aussi que je suis resté agressif », commente Jrue Holiday. « Les gars continuent de m’encourager à être agressif parce que c’est ce qui aide le plus l’équipe. Tout le monde vous le dira, dont Khris, pour un shooteur qui traverse une mauvaise passe, il faut continuer à tirer. Et c’est ce que j’ai fait ! »

« Ça facilite les choses pour tout le monde pour trouver des failles et pouvoir obtenir des tirs ouverts »

Après son 1/7 à 3-points sur les deux premières manches, Jrue Holiday a réglé la mire avec 5/10 hier soir, pour un 8/14 au global qui est très propre. De la même manière, Khris Middleton a également retrouvé un rayonnement plus adéquat (6/14) après avoir déchiré à 5/16 aux tirs lors du Game 2.

« [Giannis] rend tout plus facile. Il attire tellement l’attention quand il a le ballon sur le périmètre, et dans la peinture. Ça facilite les choses pour tout le monde pour trouver des failles et obtenir des tirs ouverts. (…) En même temps, il sait ce qu’on est capable de faire aussi. Il nous fait confiance pour créer du jeu balle en main. On essaye d’être agressif pour rester impliqué mais aussi impliquer nos coéquipiers. On a une équipe complète avec plusieurs joueurs capables de scorer 20 ou 30 points ou parfois 40 sur une soirée. Tant qu’on joue bien ensemble, on sait qu’on se donnera la meilleure chance de gagner. »

Avec 28 passes décisives au final, les Bucks ont bien partagé le cuir, retrouvant leur attaque des grands jours, allègrement au-dessus de leurs standards sur les deux premiers matchs (106.5 points). Pour Khris Middleton, ça veut dire qu’il faut accepter de rentrer dans le mur défensif des Suns, pour mieux démarquer ses coéquipiers.

« Ils sortent agressivement sur mes actions en pick & roll, et ils amènent aussi des défenseurs supplémentaires sur Giannis quand il va au cercle. Donc, je ne peux pas le trouver. Sur l’action, on fait notre travail, on a attaqué le bloc défensif et après, je dois trouver le joueur ouvert, lui permettre de créer une action ou prendre un tir. »

« On peut aussi lui rendre le jeu plus facile »

En l’occurrence, Jrue Holiday en a bien profité. Lui qui était en galère d’adresse a pu se relancer idéalement. De quoi faire travailler Chris Paul et les Suns encore davantage défensivement.

« Il faut continuer à travailler et répéter son geste. Croire en soi et croire en son travail », martèle le meneur. « Je bosse sur ces tirs tous les jours. Si je peux les prendre, avoir mon rythme, prendre un dribble et tirer, je peux les rentrer plutôt facilement. Ils me laissent ouvert en plus, donc je dois continuer à les prendre. »

Chez les Bucks, c’est du donnant – donnant autour de Giannis Antetokounmpo, qui porte certes l’essentiel du fardeau depuis le début des Finals, mais ces lieutenants doivent également répondre présent.

« On peut aussi lui rendre le jeu plus facile, en faisant de bonnes coupes et en faisant bouger la défense pour lui donner des espaces », conclut Jrue Holiday. « Il pourra créer des actions pour nous et des tirs ouverts. C’est un rythme qu’on a commencé à bien prendre et qui nous permet de trouver des solutions. »