À Phoenix, Chris Paul se sent en famille

Alors que son nom est apparu dans la course au MVP, Chris Paul prouve une nouvelle fois qu’il est un formidable leader, et qu’il est capable de transformer une franchise.

Il l’a prouvé aux Hornets, aux Clippers et désormais aux Suns, et à 36 ans, il donne l’impression de pouvoir jouer encore quatre ou cinq ans. Exactement comme Jason Kidd en son temps. Mais pour l’instant, il est sous contrat avec Phoenix, et à la fin de saison, il devra faire un choix : tourner le dos à une dernière saison à 44 millions de dollars pour aller chercher un nouveau contrat, ou aller au bout de ce contrat avec les Suns.

Au regard du salaire, on a une petite idée de la réponse mais lui assure qu’il n’y a pas encore pensé.

« D’abord, et je tiens à le dire, j’adore être ici » répond-il à The Athletic. « Je ne sais pas combien d’années il me reste à jouer. Je n’ai pas réfléchi à ça également. Je me sens trop bien. Sérieusement, cet été, je n’en ai aucune idée. Tant que je suis impliqué avec le syndicat des joueurs, que je ne connais pas les équipes, que je ne connais pas les masses salariales… Je ne sais rien de tout ça. Et comme je l’ai déjà dit, j’ai la chance d’avoir mon frère qui m’aide pour tout ça. Je me concentre sur le jeu. »

« Entre Book et moi, il n’y a que de l’affection et du respect. Cela va au-delà du basket. Je me vois beaucoup en lui »

Chris Paul a aussi la chance d’être tombé dans une franchise ambitieuse, avec de jeunes talents, mais aussi des proches à des postes clés. Comme Monty Williams, qu’il a connu aux Pelicans avant d’être transféré aux Clippers.

« Je pense que Monty et son staff avaient déjà mis en place une identité, et quand je suis arrivé, c’était quelque chose d’énorme. Quand l’échange a eu lieu, j’ai eu un long entretien avec Monty. Il était à mon mariage. Il existe une confiance incroyable ici, et ça va plus loin que le simple fait d’être coach. »

Chris Paul connaît aussi James Jones, ancien dirigeant du syndicat des joueurs, aujourd’hui GM des Suns. « James a été épatant pour me faire venir, et Jeff Bower, le vice-président, était mon GM à New Orleans. »

Sans oublier Willie Green, assistant de Monty Williams. « Sa présence a été énorme. Willie, c’est la famille » explique Chris Paul à propos de son ancien coéquipier aux Hornets et aux Clippers. Et désormais, il a appris à découvrir Devin Booker, dont il partage le même agent.

« Ce qui est bien dans cette relation, c’est que ça me rappelle celle que j’avais avec David West à New Orleans. On est des leaders de manières différentes. Entre Book et moi, il n’y a que de l’affection et du respect. Cela va au-delà du basket. Je me vois beaucoup en lui, pas en termes de shoot ou d’intelligence de jeu. Je parle du fait d’avoir des choses à prouver. Je joue toujours avec ça, et je sais l’énergie qu’il met chaque soir. Il ne trompe personne ! »