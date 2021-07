Pour le sélectionneur argentin, Luca Vildoza est « vraiment prêt pour la NBA »

Même s’il n’a pas crevé l’écran sur les deux premiers matchs de préparation pour les Jeux Olympiques, Luca Vildoza garde la confiance du sélectionneur argentin Sergio Hernandez.

Pour ce dernier, le futur ex-joueur de Baskonia a toutes les capacités pour briller en NBA. « Luca (Vildoza) est vraiment prêt pour la NBA » assure le sélectionneur argentin dans des propos relayés par le New York Post.

Et après les rencontres face à l’Australie et le Nigeria, les vice-champions du monde en titre vont défier la prestigieuse Team USA ce mardi soir.

L’occasion pour eux de renouer avec la victoire tout en prolongeant la série de défaites des hommes de Gregg Popovich, mais aussi pour les fans des Knicks et de la NBA de voir Vildoza face au gratin de la Grande Ligue.

« Je sais qu’il n’a pas bien joué samedi et aujourd’hui (hier) donc beaucoup de personnes peuvent dire qu’il n’est pas prêt pour la NBA mais croyez moi : j’étais son coach en ACB (la première division espagnole de basket) et je suis son coach depuis six ans en sélection » rappelle Sergio Hernandez. « Je le connais bien, il est prêt. »

Le test Team USA la nuit prochaine

Luca Vildoza va d’abord devoir convaincre Tom Thibodeau lors du « training camp », puisque son contrat n’est pas garanti avant le premier jour de la saison régulière, avant d’essayer de supporter la pression liée à la franchise historique de New York. Auteur de 8 points contre le Nigeria, à 2/5 de loin, il est capable de se montrer adroit de loin tout en défendant sur les meilleurs extérieurs adverses. Et face à Damian Lillard, Bradley Beal ou encore Zach LaVine, l’Argentin aura fort à faire lors de la confrontation la nuit prochaine.

À 25 ans, Luca Vildoza n’arrivera pas en NBA en tant que jeune rookie débarquant de l’université. Le joueur s’est déjà forgé une solide expérience en Euroligue en plus de participer aux plus grandes compétitions avec l’Argentine. Les fans et son coach seront-ils patients avec lui, alors que ce n’est pas la spécialité à « Big Apple » ?

Pourtant, son sélectionneur l’assure : « Il a besoin de temps pour comprendre le style et les règles de la NBA. Je suis sûr qu’il jouera très bien. Quand un joueur comme lui évolue dans une top team d’Euroligue comme Baskonia, ça veut dire qu’il est prêt pour la NBA. Il a seulement besoin de temps car il est jeune (25 ans). Les Knicks seront très heureux avec lui dans le futur » conclut-il ainsi en direction des fans des Knicks.