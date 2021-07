Patty Mills terrasse l’Argentine au buzzer

En plus de la rencontre entre le Nigeria et Team USA, remportée par les D’Tigers, il y avait un autre match de préparation à Las Vegas ce samedi, une jolie affiche entre deux grosses équipes, l’Australie et l’Argentine.

Le suspense était au rendez-vous avec une partie où les Boomers ont mieux commencé, avec les pénétrations de Dante Exum et les transitions de Matisse Thybulle. L’Argentine met quelques minutes à recoller au score, mais en seconde période, c’est elle qui a pris les commandes.

Il faut l’activité de Thybulle pour relancer l’Australie. L’ailier des Sixers et ses coéquipiers mènent de 10 points à moins de six minutes du terme. Facundo Campazzo, avec un superbe passe décisive et un shoot primé, puis l’ancien Luis Scola (40 ans), lui aussi derrière l’arc à deux reprises, portent leur sélection avec un 11-0.

Dans la dernière minute, les deux nations sont à égalité, 84 partout. Mais aucune ne profite de sa chance puisque chacune épuise l’horloge des 24 secondes. Il reste 2.5 secondes à jouer, balle pour l’Australie. Patty Mills effectue la remise en jeu et récupère le ballon pour un shoot à 3-pts pas facile, face à deux défenseurs.

C’est dedans, victoire 87-84 pour les Boomers, avec 17 points du meneur de jeu des Spurs, 16 pour Joe Ingles et 15 pour Thybulle. Côté argentin, Luis Scola a inscrit 25 points, Facundo Campazzo 12.

« C’était un bon match », assure ainsi l’éternel intérieur de l’Albiceleste à l’AP. « Les deux équipes ont bien joué. C’était notre premier match de préparation, à eux aussi. Il y a eu des erreurs, on a fait des runs, eux aussi. »

Mardi soir, les Australiens retrouveront les Américains quand l’Argentine affrontera le Nigeria.