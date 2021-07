Le Nigeria domine l’Argentine avec autorité

Si Team USA a connu la défaite pour la deuxième fois de suite, le Nigeria, lui, enchaîne un second succès de rang dans sa préparation pour les Jeux olympiques. Le premier, face aux Américains, était impressionnant et ce second, face à l’Argentine et toujours à Las Vegas, l’est tout autant avec une victoire de 23 points (94-71) !

Les Argentins avaient pourtant bien commencé, en profitant des nombreux ballons perdus des Nigérians en transition. Mais avec leur puissance et leur énergie en défense comme en attaque, les troupes de Mike Brown vont rapidement étouffer Luis Scola et ses coéquipiers.

Jahlil Okafor se régale près du cercle et en troisième quart-temps, le Nigeria frappe derrière l’arc à plusieurs reprises et creuse l’écart. Et même quand les shoots ne rentrent pas, un joueur est toujours là pour récupérer le rebond offensif et marquer. En dernier acte, Okafor (15 points, 7 rebonds), encore lui, enfonce définitivement l’Albiceleste.

Luis Scola a été moins fringant que contre l’Australie, avec seulement 9 points inscrits. Les Argentins retrouvent Team USA ce mardi soir quand le Nigeria visera, contre l’Australie, une troisième victoire de suite.