Team USA encore battue !

Même s’il ne s’agit que de matches amicaux, et que les adversaires des Etats-Unis sont ultra-motivés, on retiendra que Team USA s’est à nouveau inclinée cette nuit à Las Vegas.

Après le Nigeria, c’est l’Australie qui s’est imposée 91-83 face aux hommes de Gregg Popovich. Si l’on prend en compte la Coupe du monde 2019, c’est la 4e défaite en cinq matches pour les Américains… C’est aussi le deuxième revers d’affilée face à l’Australie, déjà vainqueur de Team USA il y a deux ans, en préparation à la Coupe du monde.

Pourtant, tout avait bien commencé par les Américains, emmenés par Damian Lillard (22 points) et Kevin Durant (17 points). Beaucoup plus agressive en défense et menée par un grand Damian Lillard (11 points dans le premier quart-temps), Team USA avait ainsi remporté le premier quart-temps 27-24 dans une entame d’adresse : 55% pour les Américains, et 59% pour les Australiens.

C’est en deuxième quart-temps que Team USA va s’offrir son plus grand écart du match (46-35) avec une défense qui limite les Australiens à 13 points en 10 minutes. À la pause, les Américains mènent ainsi 46-37. Mais le retour des vestiaires va être catastrophique, notamment en défense. Menés par un super Patty Mills, les Boomers renversent le cours du match, et remportent le troisième quart-temps (32-18). À l’entame du 4e quart-temps, les coéquipiers de Matisse Thybulle sont devant (69-64).

Aucun point dans les trois dernières minutes

Grâce à Kevin Durant, puis Draymond Green, Team USA égalise (80-80), puis Jayson Tatum leur redonne l’avantage (82-80). Mais l’Australie répond par un 6-0, et à trois minutes de la fin, Gregg Popovich est contraint de prendre un temps-mort. Kevin Durant ne met qu’un lancer sur deux (86-83), et ce sera le dernier point américain !

Derrière, Patty Mills marque près du cercle sur une passe de Matthew Dellavedova (88-83). Tatum envoie un airball, Durant puis Lillard manquent aussi leurs tirs, et malgré les efforts de Draymond Green, au rebond et au contre, c’est Joe Ingles qui s’en va marquer le dernier panier du match pour une victoire 91-83.

Prochain adversaire de Team USA, l’Argentine.